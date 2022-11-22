DELAWARE ACADEMY CENTRAL SCHOOL AT DELHI
The following students at Delaware Academy Central School at Delhi were named to the first-quarter honor roll.
12th grade
Principal’s honor: Lane Ackerly, Julia Baxter, Benjamin Blocker, Hallee Bodo, Tyler Branigan, Grace Burczak, Emily Davis, Ryan Doenges, Zachary Finch, Alton Francisco, Alyssa Gioffe, Alexander Kelsh, Kirstin Lalosh, Jayle Leonard, Rieley Merino, Lana Miller, Vidya Samudrala, Luke Schnabel, Carter Tarrants, Elianna Tarrants, Izabella Tucker, Vincent VanMaaren, Rowan Walsh and Evander Wright.
High honor: Jared Coleman, Louis Crim, Laila Gancio-AbdulJalil, Amber Gardner, Matthew Griswold, Aiden Jones, Lucille Menke, Jonathan Mostert, Logan Nealis, Isabel Pernice, Lucas Riera, Luke Sanford and Annie Sloan.
Honor: Karl Bach, Gavin Little and Samantha White.
11th grade
Principal’s honor: Bryce Burrows, Ryan Burrows, Cooper Cohen, Samuel Davis, Olivia Finkle, Kara Fitch, Gretel Hilson-Schneider, Greenlee Kivell, Eleanor Lees, Brianna May, Meredith McCann, Lawrence McCumiskey, Rose McPheely, Risdon Muther, Tabor Muther, Sofia Olson, Evelyn Potrzeba, Samantha Robert, Victoria Verspoor and Natalie Vredenburgh.
High honor: Beatrix Bowser, Tanner Bracchy, Noah Dungan, Perrylee Eubanks, Alethea Ferrara, Erin Kenefick-Coppersmith, Angelo Krzyston, Kaylee Lewis, Andrew Liddle, Corey McCumiskey, Shannon Monahan, Luke Pringle, Elodie VanNostrand, Myra Vitale and Eleanor Wagner.
Honor: Aiden Anderson, Dylan Armstrong, Autumn Arnold, Dominick Charlton, Elizabeth Charlton, Arianna Ford, Peter Kleisner, Gavin Matthews, Natori McFarlane and Cullen Riera.
10th grade
Principal’s honor: Natalie Anderson, Kiley Cheshire, Jackson DeMeo-Meres, Leah Dennis, Marshall LaPierre, Killian Newman, Delia Pardee, Hannah Ransford, Rocco Schnabel, Nelson VanMaaren and Brinley Wager.
High honor: Anna Clark, Seamus deMauro, Alessia Ghersi, Charles Haight, Ian Johnson, William Kulaski, Isaac Marsiglio, Charles McIntosh, Augustus Miller, Thomas Nagy, Payton Reichert, Ivan Richardson, Joanna Scherer and Abigail Tessier.
Honor: Abigale Joslin, Cheyanne Maxam, Kyle Skala, Ralphilyel Tefft, Bronson Thomson, Cameron Thomson, Ayla Ware-Fitch and Hayley Young.
Ninth grade
Principal’s honor: Kalani Clapper, Adam Cook, Allen Hinton, Olivia Kruppo, Delaney McCann, Lucas Nealis, Hunter Nichols, Priscilla Scala, Andre Shaw, Luciane Smith, Rebecca Verspoor and Cole Vredenburgh.
High honor: Hailey Brandenburg, Malani Clapper, Samantha Gorsch, Cabrine Gunter, Steven Hillis, Mackenzie Hunter, Theodore Kelsh, Tyler Kennedy, Nikola Krzyston, Dylan Leddy, Abraham Pettit, Elijah Ransford, Riley Riera, Blake Rossley, Kelsea Small, Caelon Townsend and Eian Wright.
Honor: Wyatt Dong, Jordan Doring, Justin Dorio, Laci Eichler-Snyder, Sage Ford, Peyton Garcia, Brodie Livengood, Bryce Livengood, Shelby Maney, Emma Moyse, Jamie Otte and Dalilah Synan.
Eighth grade
Principal’s honor: Tyler Abts, Eveline Ainsworth, Sophia Cohen, Levi Davis, Carly Guy, Benjamin Hadley, Jazlyn Kelly, Asa Moxley, Makenna Naples, Carly Potrzeba and Paisley Smith.
High honor: Zavier Aguirre, Addison Albright, Elizabeth Bathen, Eric Blackman, Lucian Bogen, Parker Brady, Eliza Cook, Lexi Davis, Logan Dean, Jillian Fishner, Elijah Howland, Emma Kenefick, Connor McVitty, William Mokay, Ella O'Leary, Nora Piurowski, Emma Place, Briannah Pringle, Saverio Prisco, Bernard Schnabel, Rhys Shaw, Payton Smith, Aiden Thompson, Cassidy Walley, Brennan Walsh, Paige Weaver, Micah Weiss, Henry Wilcox and John Wilson.
Honor: Harley-David Bailey, Olivia Carey, Brayden Eckert, Lilah Francisco, Rowan Goff, Noah Kruppo, Zicciah Lane, Roxsanna Laughlin, Lenore Leonard, Robert Lewis, Charlotte Menke, Jakeb Meres, Lucius Merrill, Kaylee Sainsbury-Stefanchik, Chelsea Shaw, Mason VanNostrand, Jaslene Villalva and Cameron Winner.
Seventh grade
Principal’s honor: David Kelly, John Mokay, Daniella Pizzo and Jason VanMaaren.
High honor: Zachary Anderson, Josiah Apicella, Zooey Bartow, Avalynn DeHaven, Atticus Francisco, Penelopelsadora Gielskie, Amelia Groh, William Hillis, Lillian McGonigal, Lucas Morgan, Jaylyn Prisco and Edward Thompson.
Honor: William Bregman, Anthony Burkert, Bodie Craver, Liam Kievit, Cole Kivell, Garrett LaPierre, Jeremy MacNeill, Silas Raber, Khileigh Reed, Wesley Tromblee, Mark VanKeuren and Leah Young.
Sixth grade
Principal’s honor: Cael Abts, Danielle Ennist, Liam Finnegan, Tom Gashler, Otto Johnson, Maja Margiotta, Kylie McCarthy, Liam Pehrsson, Lucy Reynolds, Abigail Santos and Jaxon Stratton.
High honor: Abigail Antczak, Chloe Bartow, Emilie Choquette, Taylor Dieckmann, Hannah Doig, Madalyn Giannicchi, Gavin Guy, Marley Leddy, Madalyn Moody, Isabella Murray, Maddison Naples, Samuel Place, Addison Ruchar, Cade Sanford, Owen Tarrants, Annika Thomson, Emmett Tweed, Madison Wake and Thomas Wilcox.
Honor: Owen Anderson, Joshua Brandenburg, Gavin Covert, Xavier Delano, Adam Desforges, Hunter Dunlop, Levi Dunlop, Elijah Fein, Joshua Fishner, Chelsea Gunter, Ellison Meres, Sylar Merrill, Tegan Perry, Nathan Seres, Emily Swartz, Avery Townsend and Shayla Wright.
RICHFIELD SPRINGS CENTRAL SCHOOL
The following students at Richfield Springs Central School have been named to the first-quarter honor roll.
12th grade
Principal’s list: Emily Diotte, John Pavuk and Margaret Worobey.
Honor: Kalen Barnhart, Clay Bobnick, Aliza Burdick, Amanda Burdick, Jordan DiLiberto, Brogan Graves, Lauren Johnson, Alexandria Kodz, Isabel Pino Luz, John Soposki, James Wright and Clark Young.
Merit: Edith Garnsey and Treye Miller.
11th grade
Principal’s list: Laken Dyn, Brian Seigle and Justin Wolfe.
Honor: John Burditt, Lillian Frable, Shane Johnson, Carson Seamon and Bryan Webb.
Merit: Angelina Cardona, Rylie Chenel, Matthew Conrad, Eleanore Garnsey, Anna Hawkes, Dylan Hosford, Owen Siver and Logan Young.
10th grade
Principal’s list: Aiden Dibble and Riley Francis.
Honor: Bambi Chapman and Abigail Diotte.
Merit: Ethan Evangelow, Danica Farley, Lila Galbreth, Madison Martin, Gerald Mead, Dakota Vickerson and Emma White.
Ninth grade
Principal’s list: Gabrielle Seamon, Isabelle Seamon and Sophia Spencer.
Honor: Cadence Conklin, Ella McLean, Braedon Schultz and Max Spencer.
Merit: Dakota Butler, Mason Campbell, Royston Clarke, Riley O'Connor and Brianna Seamon.
Eighth grade
Principal’s list: Dylan Burditt, Natalie Dumond, Camdon Seamon and Xavier Youker.
Honor: Dylan Amaro, Lilly Blackledge, Autumn Bulger, Amber Connolly, Finnigan Dibble, Madison O'Connor, Paige O'Connor, Hunter Ough, Isabelle Weiss and Jeremiah Wright.
Merit: Liam Gorman, Abigail Hosford and Owen Oldick.
Seventh grade
Principal’s list: Shenom Allred, Brooke Anderson, Mackenzie Burdick, Gracelyn Johnson, Izmail Kryvko and Sullivan Mayer
Honor: Jemma Berberick, Maleena Brown, Lily Coveny, Justin Garner, Maximillian Goodrich, Kaylie Hall, Alaina Hunt, Payton McCord, Madeline Mead, Kairi Schultz, Serenity Simonds, Kaydin Stegen and Camryn Williams-Miller.
Merit: Lacey Clements and Chloe' Cool.
UNATEGO CENTRAL SCHOOL
The following students at Unatego Central School were named to the first quarter honor roll.
12th grade
High honor: Emma Klehr, Kylie Mussaw, Jessica Partridge, Alexis Thayer and Madison Wilsey.
Honor: Alexis Alatriste, Henry Barnes, Emily Brandt, Gabriel Cutting, Samantha DeMorier, Madeline McLaughlin, Julia Renwick, James Speenburgh, Natasha Thorne and Rylee Willsey.
11th grade
High honor: Lennon Bailey, Chase Birdsall, Martha Dolan, Anna Dorch, Kaitlyn Henn, Alexander Hilton, Alexis Hilton, Gabrielle LeBourveau, Bailey McCoy, Alyssa Poje, Evan Ranc and Lindsey VanDyke.
Honor: Corinne Ashley, Cadance Chamberlain, Zackary Corbett, Elisa Hatzidakis, Serenity Hoag, Shane Howell, Reese James, Braeden Johnson, Amara May, Sara Rosenbusch, Jakob Sargent, Ammara Sarwar, Valentina Temple, Olivia Tolson and Neve Wilson.
10th grade
High honor: Abbey Bailey, Lilyanna Barnes and Isabella Perry.
Honor: Madisyn Birdsall, Elizabeth Craft, Liliane Harkins, Audrey Klehr and Alaina Renwick.
Ninth grade
High honor: Hailey Barron, Tessia LaMance, Madelyn Ellis, Anna Higgins, Zander Johnson, Carter Post and Quinlan Ranc.
Honor: Thomas Barreto, Regan Berge, Sarai Clarke, Evan Hilton, Rylee Himes, Avery James, Logan Lafferty, John Peter Mazepa III, Jaelyn Murray, Zackary Sousa, Mackenzie Spain, Addalyn Strub, Kayleigh Trask and Reece Wilson.
Eighth grade
High honor: Lucy Bailey, Natalia Barnes, Harly Birdsall, Daniel Brostek, Caitlin Etzl, Olivia Frailey-Love, Raegan Goodspeed, Mallory Hafele, Ethan LeBourveau, Payton Mckinley, Gavin Nordberg, Jason Ostrander, Madelynn Prisk, Brooke Seymour, Miley Strutton, Molly Tolson, Aniya Ynoa and Payton Zenner.
Honor: Emily Brandenburg, Aiden Buchannon, Avery Burch, Lucas Butler, Aydin Falconio, Colin Hamm, Xavier Innes, Liana Patrick, Steven Perry, Even Poje, Ayesha Rana, Eleanor Stone and Katherine Towndrow.
Seventh grade
High honor: Brock Birdsall, Emma Geraghty, Angelo Katehis, Chelsea Rivera, Carter Ross, Liam Wiswell and HazeLee Zenner.
Honor: Ryan Timothy, Shane Beams, Avery Groat, Alexia Ingalls, Mason King, Sophia LaPointe, Connor Peck, Pehlyn Ross and Stuart Rudnitsky.
Sixth grade
High honor: Brooke Benson, Cooper Burch, Madison Burns, Haley-James Chickerell, Kolton Decker, Mason Eilertsen, Hunter Ellis, Peyton Fairgrieve, Rebecca Forte, Isabella Groves, Paisley Nichols, Hailey Oliver, Nicolette Principe, Elizabeth Ryan, Holly Smith, and Imogen Stevenson.
Honor: KayLee Boone, Ryder Codington, Lucian Couse, Lucas Etzel, Juliana Grigsby, Lorelei Kent, Tre LaFever, Elizabeth May, Trista Rowe, Brantley Seward, Carter Smith, Isabella Stilson, Emma Tice, Autumn White, Jadyn Wilsey and Ryley Youngs.
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