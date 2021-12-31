The following students at Bainbridge-Guilford Central School were named to the first-quarter honor roll.
12th grade
Principal’s honor: Nolan Burns, Savannah Carlin, Kira Davidson, Owen Drown, Reese Elwood, Anthonylouis Grigoli, Valerie Haddad, Autumn Madugno, Seamus Nolan, Brayton Northrup, Summer Wasiura and Abigail Wombacker.
High honor: Ethan Gregory, Lance Jones, Aidan Manzer, Trenton Reynolds, Jaden Sweeney and Kaylee Williams.
Honor: Matika Bartle Hughes, Michael Benham, Jeffrey Cutting, Dusty Decker, Ewan Germond, Kayden Gombach, Riley Hurlburt, Kurt Knoll, Peter Lyon, Damien Madsen, Danielle McEntee, Madison Nack, Ryan Parry, Evan Thorpe, Landon Umbra and Jack Winn.
11th grade
Principal’s honor: Lucas Carlin, Kaitlyn Curtis, Lillyann Finch and Marek Rajner.
High honor: Celeste Baldwin, Ethan Beames, Jose Bivar, Lainelle Brazee, David Emerson, Catherine Fuller, Nolan Hawkins, Katheryna Ireland, Samuel Johnson, Cassandra Koster, Autumn Loucks, Ian Mineo, Matthew Moyer, Emilee Northrup, Garrett O’Hara, Jordyn Parsons, Isaac Seiler, Alex Smith, Trent Sullivan, Connor Vredenburgh and Ilias Wilson.
Honor: Makayla Boice, Joseph Cannistra, Samuel Fernette, Tara Fitzgerald, Sandra Harris, Anthony Ladd, Taylor Kazmirski, Ryan McCarthy, Makenna Merwin, Eden Oefelein, Maxwell Oliver, Donna Palmatier, Mallory Pikul, Konnor Schmidt, Gabriel Sheehan-Pease, Lilly Simonson, Mackenzie Terebo, Hailey Youngblood and Sierra Zaremba.
10th grade
Principal’s honor: Brianna Bartow, Maddie Blake, Macaela Burns, Lindsey Chambers, Ethne Degan, Collin Dicks, Johnna Henderson, Giovanni Johnson, Isabelle Johnson, James Leo, Cadence Medlar, Easton Porter, Julian Pruskowski, Sage Pruskowski, Lyndsay Shirkey and Cooper Sienko.
High honor: Annika Armstrong, Madalyn Brow, Gabriella Cuozzo, Joseph Doyle, Cohn Foster, Nathan Goodrich, Levi Gregory, Sophia Grigoli, James Hogroian, Keven Lang, Alaina Maxson, Lukas McKown, Osias Mealing, Sakeena Meghani, Makayla Nelson, Adriana Petrutoni and Aliana Reyes.
Honor: Olivia Briggs, Jacob Butts, Brendan DeForest, Alyssa Finch, Gavin Gifford, JoshLynn Hall, William Hunter, Collin Hurlburt, Noah Janinda, Theron Kiesinger, Margaret Marshfield, Kadance Maus, Nickolas McKown, Olivia Nichols, Arien Sherman and Arashdeep Singh.
Ninth grade
Principal’s honor: Chandler Benjamin, Ellie Brown, Owen Fleming, Olivia Hall, Declyn Marshfield, Madisyn Oakes, Brock Porter, Clare Sullivan and Erinne Sullivan.
High honor: Trevor Bachman, Nevan Baker, Loegan Barnard, Emma Beames, Ryan Blackman, Connor Borowski, Vanessa Brazee, Jessica Chioffe, Samuel Davidson, Anthony Graham, Maddeson Hill, Jocelynn Hulbert, Jayden Ingham, Violet Jones, Emily Kingsbury, Timothy Kinter, Rahim Meghani, Franchesca Meres, Anthony Pfaff, Mia Pfaff, Enoche Ross, Anna Seymour, Kaiden Seymour, Emily Sprow, Blake Tuttel, Aiden Vermilyea, Gabriel Walley, Jaedan Walling and Gabriel Weissflog.
Honor: Abbigayle Barton, Zachary Bartow, Lillian Beam, Elliott Briggs, Kaydence Brimmer, Malcolm Campbell, Jamila George, Corbin Germond, Madison Liles, Michael Lipani, Joseph Matthews, Riley Maus, Sierra McCarthy, Cecily Miller, Kohen Nelson, George Pratt, Blake Prisco, Zachery Reynolds and Dominik Rickard.
Eighth grade
Principal’s honor: Ryan Larsen, Albert Leo IV, Hannah Shackelton, Peyton Umbra and Matthew Wombacker.
High honor: Kaylynn Crandall, Carly Finch, Kaylin Furgason, Poca Graham, Jayslin Henderson, DominickJohnson, Emily Kanzer, Brian Lynn, Mariah Miller, Christopher Moyer, Danica Park, Adrian Ramirez and Gabriella Reinwalt.
Honor: Jessica Addorisio, Lincoln Benjamin, Anthony Brasiel, Camy Brown, Ruby Jean Butler, Jenna Cartelli, Breanna Casey, Trey Champlin, Mason Craver, Gavin Dicks, Tyler Engel, Shaylyn Fitzgerald, Brenna George, Abigail Harrington, Emalyn Harrington, Ella Humphrey, Warren Kiesinger, Johnathan Monuszko, Madisyn Peck, Morgan Prisco, Erin Rowe, Sejasity Sherman, Hailey Soules and Kameron Thorn.
Seventh grade
Principal’s honor: Troy Cannistra.
High honor: Xander Barber, Davis Barnard, Peter Blance, Bradley Bolster, Charles Buccino, Alessandra Cafasso, Jack Cannistra, Cole Fleming, Elodie Hall, Harpo Hardt, Emma Kinter, Aiden Lockwood, Keegan Milk, Xiana Miller, Benjamin Porter, Akai Sherman, Elanor Sprow, Victoria Suda, Leyah Thomas, Makenna Wehrli, Laila Williams and Ruth Wilson.
Honor: Remington Barkman, Amelia Beam, Evan Benham, Conner Bergstrom, LillyAnn Boice, Christian Campbell, Tyler DeForest, Jaidyn Evans, Vincent Fisherman, Leigh Fitzgerald, Levi Fletcher, Nolan Foster, Isabella Gohl, Brooklinn Hall, Aayden Ireland, Merren Lorimer, Layne MacDermott, Hailey Maye, Roxanne Megale, Sawyer Nichols, Railey Odell, Serenity Petroski, Edmund Rowe, Aubrey Schinn, Bradyn Terebo, Izabella Wood and Jasmynn Woods.
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