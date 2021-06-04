CHARLOTTE VALLEY CENTRAL SCHOOL
The following students at Charlotte Valley Central School were named to the first marking-period honor roll.
12th grade
Principal’s list: Meghan Carey, Mackenzie Conklin, Connor Curran, Dominick Dalton, Jessy Gardner, Milo Kellum, Kayla Mace, Joseph Ontl, Krystal Poole, Matthew Vroman and Zoey Wisniewski.
Honor: Serena Miskell, Warren Quigley, Ian Seeley and Ryan Zuill.
11th grade
Principal’s list: Michael Calder, Tirzah Donadelle, Noah Heyn, Caitlyn Madison and Dylan Waid.
Honor: Seqouia Boynton, Aleigha Brockway, Jenna Lubbers and Anthony Tarzia.
10th grade
Principal’s list: Korbin Andersen, Haylee Calder, Michael Camarata, Samantha Camarata, Elizabeth Gerter, Richard Haynes, Travis Pierce, Jamison Quigley and Kenneth Summers.
Honor: Morgan Camarda and Liam Curran.
Ninth grade
Principal’s list: Gianna Delade, Cadence Losie, Erza Ontl, Dakota Seeley, Trevor Waid and Jessica Zuill.
Honor: Robert Alexander, Maeve Carey, Elizabeth Hamilton and Angelina Torres.
Eighth grade
Principal’s list: Natalie Amadon, Lia Boynton, Josephine Butler, Dylan Carey, Mackenzie Fuller, Ella Gerster, Summer Gettle, Caden Harkenreader, Camden Haynes, Madelynn Joubert, Marcus LaSalle, Darrion Matz, Aiden Ruggiero, Alexa Rae Seeley, Olivia Sperry, Christopher Summers, Skyra Tarzia and Laila Wheeler.
Seventh grade
Principal’s list: Hailey Armstrong, Tippah Austin, AnnaLise Beers, Padraig Curran, Sienna Landis, Rhianna Mace, Caleb Marino, Hannah Pearson, Aiden Rafferty, Devin Rossbach, Addison Scott, Abigail Vroman and Lila Waid.
Honor: Brinlee Wright.
The following students at Charlotte Valley Central School were named to the second marking-period honor roll.
12th grade
Principal’s list: Meghan Carey, Mackenzie Conklin, Connor Curran, Dominick Dalton, Jessy Gardner, Milo Kellum, Kayla Mace, Joseph Ontl, Krystal Poole, Warren Quigley, Matthew Vroman and Zoey Wisniewski.
Honor: Ian Seeley.
11th grade
Principal’s list: Michael Calder, Noah Heyn, Anthony Tarzia and Dylan Waid.
Honor: Seqouia Boynton, Aleigha Brockway, Tirzah Donadelle, Angel Lottermann, Jenna Lubbers, Austin Mould and Bryanna Rittlinger.
10th grade
Principal’s list: Korbin Andersen, Haylee Calder, Michael Camarata, Smantha Camarata, Elizabeth Gerster, Richard Haynes, Travis Pierce and Kenneth Summers.
Honor: Morgan Camarda and Arianna Gonsalves.
Ninth grade
Principal’s list: Gianna Delade, Cadence Losie, Ezra Ontl, Trevor Waid, Kailey Whitbeck, Peyton Wikoff and Jessica Zuill.
Honor: Ethan Barrett and Maeve Carey.
Eighth grade
Principal’s list: Hailey Armstrong, Tippah Austin, Padraig Curran, Sienna Landis, Caleb Marino, Aiden Rafferty, Devin Rossbach, Addison Scott, Abigail Vroman, Lila Waid and Brinlee Wright.
Honor: Kyle Alexander, Dylan Carey, Camden Harkenreader, Skyra Tarzia and Kailey Weidermann.
Seventh grade
Principal’s list: Natalie Amadon, Lia Boynton, Josephine Butler, Mackenzie Fuller, Ella Gerster, Summer Gettle, Camden Haynes, Madelynn Joubert, Marcus LaSalle, Darrion Matz, Aiden Ruggiero, Alexa Rae Seeley, Olivia Sperry, Christopher Summers and Laila Wheeler.
Honor: AnnaLise Beers.
The following students at Charlotte Valley Central School were named to the third marking-period honor roll.
12th grade
Principal’s list: Madison Brockway, Mackenzie Conklin, Connor Curran, Dominick Dalton, Jessy Gardner, Seanna Gorsch, Milo Kellum, Kayla Mace, Joseph Ontl, Krystal Poole, Warren Quigley, Matthew Vroman and Zoey Wisniewski
Honor: Ryan Zuill.
11th grade
Principal’s list: Michael Calder, Tirzah Donadelle, Noah Heyn, Caitlyn Madison, Austin Mould, Anthony Tarzia and Dylan Waid.
Honor: Seqouia Boynton, Lauren Caffray and Bryanna Rittlinger.
10th grade
Principal’s list: Korbin Andersen, Haylee Calder, Michael Camarata, Samantha Camarata, Elizabeth Gerster, Richard Haynes, Travis Pierce, Jamison Quigley and Kenneth Summers.
Honor: Morgan Camarda, Liam Curran and Cadence Santiago.
Ninth grade
Principal’s list: Gianna Delade, Cadence Losie, Ezra Ontl, Dakota Seeley, Trevor Waid, Kailey Whitbeck, Peyton Wikoff and Jessica Zuill.
Honor: Maeve Carey and Haley Stannard.
Eighth grade
Principal’s list: Natalie Amadon, Josephine Butler, Dylan Carey, Mackenzie Fuller, Ella Gerster, Summer Gettle, Caden Harkenreader, Camden Haynes, Madelynn Joubert, Marcus LaSalle, Darrion Matz, Aiden Ruggiero, Alexa Rae Seeley, Olivia Sperry, Christopher Summers and Laila Wheeler
Honor: Kyle Alexander, Lia Boynton, Skyra Tarzia and Kailey Wiedemann.
Seventh grade
Principal’s list: Hailey Armstrong, Tippah Austin, AnnaLise Beers, Padraig Curran, Sienna Landis, Caleb Marino, Anthony Navas, Aiden Rafferty, Addison Scott, Abigail Vroman and Lila Waid.
Honor: Keira Knox, Saddie Stannard, Brandon VanEtten and Brinlee Wright.
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