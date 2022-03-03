DELAWARE ACADEMY AND CENTRAL SCHOOL
The following students at Delaware Academy and Central School were named to the second-quarter honor roll.
12th grade
Principal’s honor: Sienna Dorr, Cecelia Finn, Garrett Fitch, Abigail Kievit, Abbriele Leahy, Sylvia Liddle, Daniel Maney, Lucia Marsiglio, Shaina Mondore, Camille Mueller, Amanda Nealis, Lauren Packard, Elise Raponkus, Marco Shaw, Ysa Shaw, Karter Small, Joelle Smith, Jacob Sulas, Annaliese Taylor, Anna Tessier, Lonnie Weiss and Thomas Worden.
High honor: Donivin Allen, Jeryd Cheshire, Nora Gell, Skyler Knox, Mya Kollig, Ashley Komosinski, Elizabeth Lamport and Cadence Wakin.
Honor: Garrett Decker, Isabelle Ewing, Reid Knapp, Breanna Lowe, Julian Olson, Kenneth Rasmussen and David Reese.
11th grade
Principal’s honor: Lane Ackerly, Julia Baxter, Benjamin Blocker, Hallee Bodo, Tyler Branigan, Grace Burczak, Emily Davis, Zachary Finch, Alton Francisco, Alyssa Gioffe, Owen Haight, Alexander Kelsh, Kirstin Lalosh, Lucille Menke, Lana Miller, Vidya Samudrala, Luke Schnabel, Carter Tarrants, Elianna Tarrants, Izabella Tucker, Vincent VanMaaren and Rowan Walsh.
High honor: Jared Coleman, Louis Crim, Ryan Doenges, Laila Gancio-AbdulJalil, Amber Gardner, Jayle Leonard, Gavin Little, Logan Nealis, Lucas Riera and Luke Sanford.
Honor: Giuseppe Amato, Karl Bach, Matthew Griswold, Aiden Jones, Brock Mattice and Evander Wright.
10th grade
Principal’s honor: Bryce Burrows, Ryan Burrows, Cooper Cohen, Olivia Finkle, Meghan Hadley, Gretel Hilson-Schneider, Erin Kenefick-Coppersmith, Eleanor Lees, Rose McPheely, Risdon Muther Reed, Tabor Muther Reed, Sofia Olson, Evelyn Potrzeba, Victoria Verspoor and Natalie Vredenburgh.
High honor: Kara Fitch, Greenlee Kivell, Kaylee Lewis, Brianna May, Meredith McCann, Luke Pringle and Samantha Robert.
Honor: Aiden Anderson, Tanner Bracchy, Samuel Davis, Noah Dungan, Angelo Krzyston, Andrew Liddle and Gavin Matthews.
Ninth grade
Principal’s honor: Natalie Anderson, Seamus deMauro, Jackson DeMeo-Meres, Leah Dennis, Marshall LaPierre, Hannah Ransford, Rocco Schnabel and Nelson VanMaaren.
High honor: Kiley Cheshire, Charles Haight, Isaac Marsiglio, Killian Newman, Delia Pardee, Payton Reichert, Joanna Scherer, Abigail Tessier, Cameron Thomson and Brinley Wager.
Honor: Jacob Arrufat, Alessia Ghersi, Ian Johnson, William Kulaski IV, Emma Losurdo, Austin Merino, Augustus Miller, Thomas Nagy, Ivan Richardson, Vincent Rynkiewicz, Bronson Thomson and Hayley Young.
Eighth grade
Principal’s honor: Kalani Clapper, Malani Clapper, Adam Cook, Steven Hillis, Allen Hinton, Olivia Kruppo, Dylan Leddy, Hunter Nichols, Andre Shaw, Luciane Smith, Rebecca Verspoor and Cole Vredenburgh.
High honor: Parker Brady, Theodore Kelsh, Nikola Krzyston, Delaney McCann, Lucas Nealis, Jamie Otte, Abraham Pettit, Elijah Ransford, Riley Riera, Kelsea Small and Caelon Townsend.
Honor: Hailey Brandenburg, Justin Dorio, Samantha Gorsch, Mackenzie Hunter, Brodie Livengood, Bryce Livengood, Emma Moyse, Blake Rossley and Eian Wright.
Seventh grade
Principal’s honor: Tyler Abts, Eveline Ainsworth, Sophia Cohen, Carly Guy, Benjamin Hadley, Evan Kruppo, William Mokay, Asa Moxley, Nora Piurowski, Bernard Schnabel and Paisley Smith.
High honor: Zavier Aguirre, Addison Albright, Eric Blackman, Lucian Bogen, Eliza Cook, Levi Davis, Logan Dean, Jillian Fishner, Elijah Howland, Jazlyn Kelly, Emma Kenefick, Noah Kruppo, Charlotte Menke, Makenna Naples, Ella O’Leary, Emma Place, Carly Potrzeba, Saverio Prisco, Rhys Shaw, Paige Weaver and Henry Wilcox.
Honor: Kaleb Ambrose, Jacob Bryden, Olivia Carey, Lilah Francisco, Rowan Goff, Robert Lewis, Briannah Pringle, Kaylee Sainsbury-Stefanchik, Chelsea Shaw, Levi Shephard, Payton Smith, Cassidy Walley, Brennan Walsh, Micah Weiss, John Wilson and Cameron Winner.
Sixth grade
Principal’s honor: Zachary Anderson, David Kelly, John Mokay, Daniella Pizzo and Jason VanMaaren.
High honor: Josiah Apicella, Zooey Bartow, William Bregman, Avalynn DeHaven, Alanna Dones, Atticus Francisco, Amelia Groh, Cadence Guy, William Hillis, Liam Kievit, Garrett LaPierre, Lucas Morgan, Grace Piurowski and Jaylyn Prisco.
Honor: Anthony Burkert, Penelopelsadora Gielskie, Cole Kivell, Jeremy MacNeill, Finnegan Manning, Lillian McGonigal, Lincoln Raba, Silas Raber, Amos Richardson, Kollin Safford, Jordan Skala, Edward Thompson, Wesley Tromblee, Kamryn White and Leah Young.
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