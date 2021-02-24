DELAWARE ACADEMY CENTRAL SCHOOL AT DELHI
The following students at Delaware Academy Central School were named to the second-quarter honor roll.
12th grade
Principal’s honor: Diego Aguirre, Anna Arehart, Molly Arehart, Joshua Baxter, Lucas Branigan, Jodean Bray, Isabella Cecce, Jessica Coleman, Lauren Davis, Magdalena DeMeo-Meres, Bailey Ernst, Jonathon Hadley Jr., Alexander Haight, Samuel Lees, Kaylee Marschilok, Madison Miller, Fiona O’Neill, Lorelei Ogden, Aidan Paoli, Gina Reinhardt, Lauren Rosa, Hunter Sanford, Rachel Schnabel, Briena Sohns, Alexander Stanton, Sadie Tucker, Paul Vickers, Sarah Wake and Corey Zwick.
High honor: Logan Aikens, Brandon Bodo, Katie Dean, Hunter Guy, Kierstyn Jones, Sean McCumiskey, Preston Post, Melody Riggs, Thomas Ruchar, Sophia Wakin and Lindsey Wright.
Honor: Sinas Bouzikos, Bryce Bracchy, Andrew Hilton, Kyle Kalfa, Kyle Pagillo and Justin Stewart.
11th grade
Principal’s honor: Donivin Allen, Sienna Dorr, Cecelia Finn, Garrett Fitch, Abigail Kievit, Abbriele Leahy, Sylvia Liddle, Breanna Lowe, Lucia Marsiglio, Shaina Mondore, Camille Mueller, Amanda Nealis, Julian Olson, Lauren Packard, Marco Shaw, Anna Tessier, Cadence Wakin, Lonnie Weiss and Thomas Worden.
High honor: Mya Kollig, Ashley Komosinski, Elizabeth Lamport, Elise Raponkus, David Reese, Karter Small, Annaliese Taylor and Georgiana Verspoor.
Honor: Jeryd Cheshire, Isabelle Ewing, Dakota Hoyt, Makayla Hunter, Skyler Knox, Daniel Maney and Cody Sage.
10th grade
Principal’s honor: Lane Ackerly, Julia Baxter, Benjamin Blocker, Tyler Branigan, Grace Burczak, Alton Francisco, Alyssa Gioffe, Alexander Kelsh, Lucille Menke, Logan Nealis, Vidya Samudrala, Luke Schnabel, Ysa Shaw, Carter Tarrants, Elianna Tarrants, Izabella Tucker, Vincent VanMaaren and Rowan Walsh.
High honor: Hallee Bodo, Jared Coleman, Emily Davis, Ryan Doenges, Zachary Finch, Laila Gancio-AbdulJalil, Amber Gardner, Sofia Ghersi, Owen Haight, Kirstin Lalosh, Jayle Leonard, Rieley Merino and Lana Miller.
Honor: Karl Bach, Luke Sanford and Samantha White.
Ninth grade
Principal’s honor: Bryce Burrows, Ryan Burrows, Cooper Cohen, Olivia Finkle, Kara Fitch, Meghan Hadley, Gretel Hilson-Schneider, Erin Kenefick-Coppersmith, Eleanor Lees, Risdon Muther Reed, Evelyn Potrzeba, Victoria Verspoor and Natalie Vredenburgh.
High honor: Tanner Bracchy, Samuel Davis, Alethea Ferrara, Greenlee Kivell, Rose McPheely, Isabelle Monahan, Tabor Muther Reed, Luke Pringle and Samantha Robert.
Honor: Dylan Armstrong, Tabatha Henrickson, Peter Kleisner, Angelo Krzyston, Andrew Liddle, Gavin Matthews, Brianna May, Sofia Olson and Eleanor Wagner.
Eighth grade
Principal’s honor: Natalie Anderson, Kiley Cheshire, Seamus deMauro, Leah Dennis, Marshall LaPierre, Thomas Nagy, Hannah Ransford, Payton Reichert, Emma Robson, Rocco Schnabel, Abigail Tessier, Nelson VanMaaren and Brinley Wager.
High honor: Jackson DeMeo-Meres, Daniela Ghersi, Charles Haight, Ian Johnson, Isaac Marsiglio, Augustus Miller, Ivan Richardson and Joanna Scherer.
Honor: Alessia Ghersi, William Kulaski IV, Mateo Riera, Vincent Rynkiewicz, Bronson Thomson, Cameron Thomson and Ayla Ware-Fitch.
Seventh grade
Principal’s honor: Steven Hillis, Adrianna Outsen, Andre Shaw, Luciane Smith, Rebecca Verspoor and Cole Vredenburgh.
High honor: Adam Cook, Samantha Gorsch, Theodore Kelsh, Olivia Kruppo, Nikola Krzyston, Emma Moyse, Lucas Nealis, Hunter Nichols, Jamie Otte, Abraham Pettit, Elijah Ransford, Blake Rossley and Kelsea Small.
Honor: Hailey Brandenburg, Allen Hinton, Mackenzie Hunter, Dylan Leddy, Peyton Maney, Ayden Meola, Riley Riera, Caelon Townsend and Alexia White.
Sixth grade
Principal’s honor: Tyler Abts, Zavier Aguirre, Eveline Ainsworth, Sophia Cohen, Benjamin Hadley, Jazlyn Kelly, Evan Kruppo, Asa Moxley, Nora Piurowski, Emma Place, Saverio Prisco, Bernard Schnabel, Payton Smith and Paige Weaver.
High honor: Addison Albright, Elizabeth Bathen, Eric Blackman, Olivia Carey, Eliza Cook, Levi Davis, Logan Dean, Jillian Fishner, Lilah Francisco, Rowan Goff, Carly Guy, Emma Kenefick, Robert Lewis, Charlotte Menke, William Mokay, Makenna Naples, Carly Potrzeba, Briannah Pringle, Rhys Shaw, Levi Shephard, Paisley Smith, Brennan Walsh, Micah Weiss, Henry Wilcox and John Wilson.
Honor: Kaleb Am- brose, Harley-David Bailey, Vincent Barbato, Lexi Davis, Brayden Eckert, Elijah Howland, Noah Kruppo, Zicciah Lane, Lenore Leonard, Kaylee Sainsbury-Stefanchik and Aiden Thompson.
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