DELAWARE ACADEMY CENTRAL SCHOOL
The following students at Delaware Academy Central School were named to the first-quarter honor roll.
12th grade
Principal’s list: Sienna Dorr, Cecelia Finn, Garrett Fitch, Nora Gell, Abigail Kievit, Elizabeth Lamport, Abbriele Leahy, Sylvia Liddle, Daniel Maney, Lucia Marsiglio, Shaina Mondore, Camille Mueller, Amanda Nealis, Lauren Packard, Elise Raponkus, Marco Shaw, Ysa Shaw, Karter Small, Joelle Smith, Annaliese Taylor, Anna Tessier, Cadence Wakin, Lonnie Weiss and Thomas Worden.
High honor: Donivin Allen, Jeryd Cheshire, Skyler Knox, Mya Kollig, Ashley Komosinski, Julian Olson, David Reese, Cody Sage, Jeremy VanDeBogart and Miraidan Zafra.
Honor: Isabelle Ewing, Makayla Helo, Dakota Hoyt, Breanna Lowe, Shelby Lowe, Travor Swart and Kayden Wagner.
11th grade
Principal’s list: Lane Ackerly, Julia Baxter, Benjamin Blocker, Hallee Bodo, Tyler Branigan, Grace Burczak, Emily Davis, Zachary Finch, Alton Francisco, Amber Gardner, Alyssa Gioffe, Owen Haight, Alexander Kelsh, Kirstin Lalosh, Lucille Menke, Lana Miller, Vidya Samudral, Luke Schnabel, Carter Tarrants, Elianna Tarrants, Izabella Tucker, Vincent VanMaaren and Rowan Walsh.
High honor: Courtney Board, Jared Coleman, Louis Crim, Ryan Doenges, Laila Gancio-AbdulJalil, Matthew Griswold, Jayle Leonard, Gavin Little, Rieley Merino, Logan Nealis, Dusty Richards-Consigny and Samantha White.
Honor: Karl Bach, Sofia Ghersi, Eli Gorsch, Aiden Jones, Brock Mattice, Isabel Pernice, Lucas Riera, Luke Sanford and Evander Wright.
10th grade
Principal’s list: Bryce Burrows, Ryan Burrows, Cooper Cohen, Olivia Finkle, Meghan Hadley, Gretel Hilson-Schneider, Erin Kenefick-Coppersmith, Eleanor Lees, Rose McPheely, Risdon Muther Reed, Sofia Olson, Evelyn Potrzeba, Luke Pringle, Victoria Verspoor and Natalie Vredenburgh.
High honor: Tanner Bracchy, Samuel Davis, Noah Dungan, Kara Fitch, Tabatha Henrickson, Greenlee Kivell, Kaylee Lewis, Andrew Liddle, Brianna May, Meredith McCann, Ethan Moyse and Tabor Muther Reed.
Honor: Aiden Anderson, Alethea Ferrara, Angelo Krzyston, Riley Maney, Gavin Matthews, Lawrence McCumiskey, Cullen Riera and Eleanor Wagner.
Ninth grade
Principal’s list: Natalie Anderson, Kiley Cheshire, Seamus deMauro, Jackson DeMeo-Meres, Leah Dennis, Marshall LaPierre, Hannah Ransford, Joanna Scherer, Rocco Schnabel, Nelson VanMaaren and Brinley Wager.
High honor: Alessia Ghersi, Daniela Ghersi, Latham Gielskie, Charles Haight, Ian Johnson, Isaac Marsiglio, Cheyanne Maxam, Killian Newman, Delia Pardee, Payton Reichert, Abigail Tessier, Bronson Thomson, Cameron Thomson and Haylee Young.
Honor: Jacob Arrufat, Emma Losurdo, Austin Merino, Augustus Miller, Thomas Nagy and Adalia Zafra.
Eighth grade
Principal’s list: Kalani Clapper, Adam Cook, Steven Hillis, Allen Hinton, Nikola Krzyston, Delaney McCann, Hunter Nichols, Jamie Otte, Andre Shaw, Luciane Smith, Rebecca Verspoor and Cole Vredenburgh.
High honor: Malani Clapper, Sage Ford, Cabrine Gunter, Theodore Kelsh, Olivia Kruppo, Dylan Leddy, Lucas Nealis, Abraham Pettit, Elijah Ransford, Riley Riera, Blake Rossley, Kelsea Small, Dalilah Synan, Caelon Townsend and Eian Wright.
Honor: Alexis Demeo, Wyatt Dong, Justin Dorio, Peyton Garcia, Samantha Gorsch, Mackenzie Hunter, Emma Moyse and Alexia White.
Seventh grade
Principal’s list: Tyler Abts, Eveline Ainsworth, Sophia Cohen, Eliza Cook, Jillian Fishner, Carly Guy, William Mokay, Asa Moxley, Makenna Naples, Nora Piurowski, Carly Potrzeba and Paige Weaver.
High honor: Zavier Aguirre, Addison Albright, Olivia Carey, Levi Davis, Lexi Davis, Logan Dean, Rowan Goff, Benjamin Hadley, Elijah Howland, Jazlyn Kelly, Emma Kenefick, Robert Lewis, Charlotte Menke, Ella O’Leary, Emma Place, Bernard Schnabel, Rhys Shaw, Paisley Smith, Brennan Walsh, Henry Wilcox and John Wilson.
Honor: Kaleb Ambrose, Harley-David Bailey, Eric Blackman, Lucian Bogen, Jacob Bryden, Lilah Francisco, Noah Kruppo, Zicciah Lane, Roxsanna Laughlin, Lenore Leonard, Connor McVitty, Briannah Pringle, Saverio Prisco, Chelsea Shaw, Levi Shephard, Payton Smith, Cassidy Walley and Micah Weiss.
Sixth grade
Principal’s list: Zachary Anderson, Cadence Guy, William Hillis, David Kelly, Garrett LaPierre, John Mokay, Daniella Pizzo and Jason VanMaaren.
High honor: Josiah Apicella, Zooey Bartow, William Bregman, Francis Cannon IV, Avalynn DeHaven, Alanna Dones, Atticus Francisco, Penelopelsadora Gielskie, Amelia Groh, Liam Kievit, Jeremy MacNeill, Lillian McGonigal, Lucas Morgan, Grace Piurowski, Jaylyn Prisco, Silas Raber, Amos Richardson, Wesley Tromblee, Mark VanKeuren and Leah Young.
Honor: Wesley Buel, Anthony Burkert, Bodie Craver, Giorgia DeWitt, Jackson Douglas, Eli Howard, Cole Kivell, Finnegan Manning, Declan Newman, Lincoln Raba, Khileigh Reed, Grace Reynolds, Kai Riera, Kollin Safford, Jordan Skala and Kamryn White.
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