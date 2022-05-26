DELAWARE ACADEMY CENTRAL SCHOOL
The following students at Delaware Academy Central School at Delhi were named to the third-quarter honor roll.
12th grade
Principal’s honor: Sienna Dorr, Cecelia Finn, Garrett Fitch, Abigail Kievit, Elizabeth Lamport, Abbriele Leahy, Sylvia Liddle, Daniel Maney, Lucia Marsiglio, Shaina Mondore, Camille Mueller, Amanda Nealis, Lauren Packard, Marco Shaw, Karter Small, Joelle Smith, Annaliese Taylor, Anna Tessier, Cadence Wakin, Lonnie Weiss and Thomas Worden.
High honor: Donivin Allen, Breanna Lowe and Cody Sage.
Honor: Skyler Campbell Riggs, Jeryd Cheshire, Isabelle Ewing, Dakota Hoyt, Skyler Knox, Mya Kollig, Ashley Komosinski, Shelby Lowe, Julian Olson, David Reese and Ysa Shaw.
11th grade
Principal’s honor: Lane Ackerly, Julia Baxter, Benjamin Blocker, Hallee Bodo, Tyler Branigan, Grace Burczak, Emily Davis, Zachary Finch, Alton Francisco, Alyssa Gioffe, Owen Haight, Alexander Kelsh, Vidya Samudrala, Luke Schnabel, Carter Tarrants, Elianna Tarrants, Izabella Tucker, Vincent VanMaaren and Rowan Walsh.
High honor: Laila Gancio-AbdulJalil, Kirstin Lalosh, Jayle Leonard, Lucille Menke, Rieley Merino, Lana Miller, Logan Nealis and Luke Sanford.
Honor: Jared Coleman, Louis Crim, Amber Gardner, Sofia Ghersi, Matthew Griswold, Gavin Little, Lucas Riera, Samantha White, Ryan Wilson and Evander Wright.
10th grade
Principal’s honor: Bryce Burrows, Ryan Burrows, Cooper Cohen, Olivia Finkle, Meghan Hadley, Gretel Hilson-Schneider, Erin Kenefick-Coppersmith, Greenlee Kivell, Eleanor Lees, Rose McPheely, Tabor Muther Reed, Risdon Muther Reed, Sofia Olson, Evelyn Potrzeba, Victoria Verspoor and Natalie Vredenburgh.
High honor: Tanner Bracchy, Kara Fitch, Kaylee Lewis, Brianna May, Meredith McCann, Luke Pringle and Samantha Robert.
Honor: Aiden Anderson, Samuel Davis, Noah Dungan, Angelo Krzyston and Andrew Liddle.
Ninth grade
Principal’s honor: Natalie Anderson, Kiley Cheshire, Seamus deMauro, Jackson DeMeo-Meres, Leah Dennis, Marshall LaPierre, Hannah Ransford, Joanna Scherer, Rocco Schnabel and Nelson VanMaaren.
High honor: Alessia Ghersi, Daniela Ghersi, Charles Haight, Isaac Marsiglio, Thomas Nagy, Delia Pardee, Payton Reichert, Abigail Tessier, Cameron Thomson and Brinley Wager.
Honor: Jacob Arrufat, Ian Johnson, William Kulaski IV, Augustus Miller, Ivan Richardson, Emma Robson, Vincent Rynkiewicz and Bronson Thomson.
Eighth grade
Principal’s honor: Kalani Clapper, Adam Cook, Allen Hinton, Hunter Nichols, Priscilla Scala, Luciane Smith, Rebecca Verspoor and Cole Vredenburgh.
High honor: Parker Brady, Malani Clapper, Sage Ford, Samantha Gorsch, Steven Hillis, Theodore Kelsh, Olivia Kruppo, Nikola Krzyston, Dylan Leddy, Delaney McCann, Emma Moyse, Lucas Nealis, Abraham Pettit, Elijah Ransford, Riley Riera, Blake Rossley, Andre Shaw, Kelsea Small and Caelon Townsend.
Honor: Hailey Brandenburg, Wyatt Dong, Justin Dorio, Peyton Garcia, Mackenzie Hunter and Bryce Livengood.
Seventh grade
Principal’s honor: Tyler Abts, Eveline Ainsworth, Sophia Cohen, Carly Guy, Benjamin Hadley, Jazlyn Kelly, Evan Kruppo, Asa Moxley and Carly Potrzeba.
High honor: Zavier Aguirre, Lucian Bogen, Eliza Cook, Lexi Davis, Logan Dean, Jillian Fishner, Elijah Howland, Charlotte Menke, William Mokay, Makenna Naples, Ella O’Leary, Nora Piurowski, Saverio Prisco, Bernard Schnabel, Paisley Smith, Paige Weaver and Henry Wilcox.
Honor: Addison Albright, Harley-David Bailey, Eric Blackman, Levi Davis, Lilah Francisco, Emma Kenefick, Lenore Leonard, Robert Lewis, Connor McVitty, Emma Place, Briannah Pringle, Kaylee Sainsbury-Stefanchik, Rhys Shaw, Payton Smith, Mason VanNostrand, Brennan Walsh and Micah Weiss.
Sixth grade
Principal’s honor: Zachary Anderson, David Kelly, John Mokay, Daniella Pizzo and Jason VanMaaren.
High honor: Josiah Apicella, Zooey Bartow, Alanna Dones, Atticus Francisco, Penelopelsadora Gielskie, Amelia Groh, Cadence Guy, William Hillis, Garrett LaPierre, Lucas Morgan and Jaylyn Prisco.
Honor: Christopher Balisteri, William Bregman, Bodie Craver, Sarah Darlin, Avalynn DeHaven, Liam Kievit, Cole Kivell, Finnegan Manning, Lillian McGonigal, Grace Piurowski, Lincoln Raba, Silas Raber, Amos Richardson, Hannah Roe, Jordan Skala, Edward Thompson, Wesley Tromblee and Kamryn White.
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.