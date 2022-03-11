MORRIS CENTRAL SCHOOL
The following students at Morris Central School were named to the second-quarter honor roll.
12th grade
Principal’s list: Mackenzie Graves, Triana Hawkins, Etain LaLonde, Alexander Page and Leah Rehrmann.
High honor: Kelsey Chase, Aidain Hoyt, Ruby Jones, Aiden Moore, Ian Payne-Demarco, Hannah Pope, Aidan Ryther, Landen Tyler, Fiona Ventura and Ethan Wagner.
Honor: Madison Aikins, Aiden Moore and Aidan Ryther.
11th grade
Principal’s list: Sebastian Babbie and Thomas Pondolfino.
High honor: Garrett Aikins, Joshua Benjamin, Kiernan Burke, Ethan Franklin, Kayla Hoffman, Scott Murphy, Jason Strain and Lincoln Waffle.
Honor: Joshua Benjamin, Ethan Franklin, Jillian Maerz, Amber Reilly and Jason Strain.
10th grade
Principal’s list: Maddie Coleman, William King, Yana King, Tatiana McAdams, Everett Pondolfino, Madeline Schiller and Jessica Walling.
High honor: Haylee Cole, Asa Dugan, Ethan Herring, Rachel Hill, Jacob Morlock, Efren Rivera, Tiger Stancil, Reed Wolfe and Max Yaeger.
Honor: Sean Dill, Asa Dugan, Tatiana Ives, Lorissa Johnston, Kaylee Kolka, Jacob Morlock and Efren Rivera.
Ninth grade
Principal’s list: Samantha Coyle, Makenzie Hoyt, Madison Moore, Ethan Nisius and Hannah Wist.
High honor: Makenzie Hoyt, Georgia Kolka, Sera Lentz, Mason Linton and Levi Waffle.
Honor: Zeithan Dunham.
Eighth grade
Principal’s list: Jonah Baldo, Zackary Chase, Brodie Coleman, Alisandra Farmer, Amira Ross, Michael Saggese and Carter Swayer.
High honor: Jonah Baldo, Ryland Boss, Hailey Canfield, Robert Hill, Gabriella Ilarraza, Ryan Murphy, Carter Swayer and Grace Wing.
Honor: Natalie Barley, Evelyn Burke, Hailey Canfield, Luis Cruz and David Holt.
Seventh grade
Principal’s list: Savannah Coyle, Jacob Knapp, Hunter McAdams, Brandon Mitcham, Ella Moore and Matthew Schiller.
High honor: Kara Hand, Jacob Knapp, Johnathan LaTour, Ella Moore, Lucas Waffle, Kiarra Walker and William Weber.
Honor: Josiah Dugan, Jason Valentine and Lucas Waffle.
ley, Rylee Himes, Avery James, Kayden Jarvis, Xander Johnson, Carter Post, Quinlan Ranc, Addalyn Strub and Reece Wilson.
Honor: Regan Berge, Jayden Gore, Rosalie Hill, Evan Hilton, Logan Lafferty, Zackary Sousa, Mackenzie Spain, Gracie Tilt and Savanna Whitaker.
Seventh grade
High honor: Lucy Bailey, Natalia Barnes, Olivia Frailey-Love, Raegan Goodspeed, Mallory Hafele, Ethan LeBourveau, Gavin Nordberg, Jason Ostrander, Brooke Seymour, Miley Strutton, Molly Tolson and Payton Zenner.
Honor: Harly Birdsall, Avery Burch, Lucas Butler, Caitlin Etzl, Xavier Innes, Lyndzie Louden, Payton Mckinley, Raelynn Parks, Evan Poje, Madelynn Prisk, Josef Sargent, Mackenzie Steeves and Aubre Tweedie.
Sixth grade
High honor: Brock Birdsall, Avery Groat, Alexia Ingalls, Angelo Katehis, Chelsea Rivera and HazeLee Zenner.
Honor: Shane Beames, Abby-Ann Burch, Emma Geraghty, Sophia LaPointe, Farrah Nikulich, Colin Patrick, Connor Peck, Carter Ross, Stuart Rudnitsky, Evan VanBlarcom and Liam Wiswell.
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