ONEONTA HIGH SCHOOL
The following students at Oneonta High School were named to the first-quarter honor roll.
12th grade
High honor: Julia Babieradzki, Stephen Baker, Alyse Bechtold, Anna Bischoff, Emma Bitterman, Liam Blair, Elizabeth Brantley, Caitlin Brislin, Sasha Dudek, Carleen Erbe, Maximilian Gelbsman, Sophie Gilmore, Olivia Hackenberry, Madeline Hansen, Gwendolyn Hilson, Carter Mackey, Angeline McGraw, Logan Monroe, Carter Neer, Emma Peeters, Makenzie Pierce, Julia Rissberger, Natalie Thompson, Haley Utter and Leah Woertendyke.
Honor: Eliza Bernardo, Elijah Brandas, Brooke Burrows, Seamus Catella, Veronica Coe, Ethan Dugan, Timothy Ghiorse, Annalise Grant, Jack Gustafson, Korbin Jones, Valerie Larocca, Emma Lau, Sarah Lawrence, David Leonard, Ava Nunez, Randy Odago, Gabriella Ragozzine, Bailey Roy, Jillian Rozelle, Dillon Turley, Marilyn Woodcock and Emily Zeh.
11th grade
High honor: Sadie Baskin, Louis Bonnici, Megan Cleveland, Annemarie Crotts, Hua Cui, Cassandra Daum, Anna Delberta, Madeline Dening, Leighton Eastman, Olivia Enck, Jordan Forbes, Brandon Gardner, Tiffany Gardner, Jayda Karns, Peyton Mackey, Liam Marlatt, Emily Morell, Joseph Moussa, Magdalena Nealis, Finlay Oliver, Eva Palm Leon, Sabonne Schuman, Garrett Seeley, Tyler Shaughnessy, Owen Shultz, Breigha Truesdell and Max Wilms.
Honor: Ava Aikens, Noah Ashe, Kyle Barringer, Maleah Brockington, Owen Burnsworth, Dakoda Buzzy, Valeria Cruz, Aidan DeLanoy, Aidan Dugan, Katelyn Froh, Aidan Gelbsman, Isabella Gracias, Sara Hendley, Michael Iannelli, Lois Jelic, Nicholas Kahl, Zeshaan Khan, Katie Lewis, Emily Lobb, Lucas Markell, Donna Mitchell, Anna Noorlander, Abigail Platt, Vicky Poon, Chloe Segar, Brayton Seymour, Anya Sloth and Tyler Zakala.
10th grade
High honor: Mishell Capra, Isabelle Dudek, Bastian Dudley, Juliana Fauth, Jacob Forster Rothbart, Meghan Harrington, Victoria Heilveil, Bella Holleran, Brett Holleran, Elias House, Liam Johnson, Veronika Madej, Sharon Poon, Lillianne Rowe, Alan Michael Rubin, Grace Schultz, Henry Wolff, Isaac Wooden and Fumi Yatsuhashi.
Honor: Jaylen Atchinson, Benjamin Casola, Sophia Churchill, Brynn Dowden, Stella Foko, Maria Griswold, Zachary Grygiel, Aidan Hendricks, Justin Hultman, Camee Layton, Helena Mann, Leila Mathewson, Makya Morrison, Israel Nadal Jr, Jadrien Nadal, Eyden Nelson, Kara Piefer, Grace Slesinsky, Madalyn Stark, Gwenyth VanCott, Andrew Web, Caitlin Wiltsey and Jayden Zakala.
Ninth grade
High honor: Samuel Antrosio, Nathan Beitzel, Jordan Bellinger, Caleb Christman, Ryan Crotts, Jack Fauth, Christopher Lawrence, Ian Manchester, Harshini Naraparaju, Alexandra Pentzien, Gialina Ploutz, Gabriel Rissberger, Simmone Segal, Clarie Seguin, Madeleine Seguin, Dylan Shaughnessy, Sasha Sloth, Logan Temming, Kaylen Turley, Wyndam Withington, Maia Woretendyke and Keyon Ziaie.
Honor: Sajjal Ahmad, Mia Barbera, Colin Fletcher-Foster, Jacob Fosmire, Jackson Frazier, Mackenzie Fuller, Lillian Gracey, Isabel Griswold, Emma Harrington, Ethan Harrington, Lucy Hartill, Zebb Henness, Aidan Hulbert, Brett Jacobs, Van Jessup-Dascher, Julia Joyner, Donovan Lema, Marshall Mahar, Addison Mead, Eliana Miller, Jaelyn Privitera, Khadhija Randall, Matthew Rubin, Josie Scanlon, Jesse Schwabe, Parker Stanley, Brooksana Sterchak, Shayla Truesdell, Tanner Tubia, Natalie VanZandt and Reilly Waltz.
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