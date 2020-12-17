ONEONTA HIGH SCHOOL
The following students at Oneonta High School were named to the first-quarter honor roll.
12th grade
High honor: Hannah Ashe, Elizabeth Dixon, Adrianna Dugan, Alyson Erario, Molly Forbes, Abigail Gracey, Quinn Hansen, Ian House, Yuliah Johnson, Hannah Keough-Villanti, Mckanzie Knapp, Natalia Legname, Andrew Lentner, Chao Lin, Aidan Mackey, Maximillian Madej, Mary Mahar, Dylan Marlatt, Emily Moore, Robert Murray, Autumn Nealis, Logan Parmerter, Ecaterina Pervu, Iris Poon, Tanner Russin, Sabrina Scianimanico, Brooke Wandelt, Mikayla Web and Rebecca Zimmer.
Honor: Isabella Babbitt, Eva Barberio, Jasmine Bonadies, Dylan Button, Anika Buzzy, Christopher Catan, Reilly Catan, Naomi Cook, Olivia Delberta, Cadence Dudley, Samantha Ficano, Hunter Foster, Elise Gould, Ronin Gould, Majesti Hamilton, Hannah Johnson, Sara Lelcaj, Carter Mannion, William Moody, Alexandra Murphy, Laslo Peters, Jessica Phillippe, Cole Platt and Emma Roach.
11th grade
High honor: Julia Babieradzki, Stephen Baker, Anna Bischoff, Elizabeth Brantley, Caitlin Brislin, Carleen Erbe, Maximillian Gelbsman, Timothy Ghiorse, Madeline Hansen, Angeline McGraw, Randy Odago, Emma Peeters, Gabriella Ragozzine, Bailey Roy and Leah Woertendyke.
Honor: Alyse Bechtold, Eliza Bernardo, Emma Bitterman, Brooke Burrows, Veronica Coe, Sasha Dudek, Sophie Gilmore, Annalise Grant, Jack Gustafson, Tyler Hasbrouck, Gwen Hilson, Sarah Lawrence, Carter Mackey, Logan Monroe, Carter Neer, Ava Nunez, Makenzie Pierce, Julia Rissberger, Jillian Rozelle, Anya Snyder, Natalie Thompson, Haley Utter and Emily Zeh.
10th grade
High honor: Louis Bonnici, Owen Burnsworth, Jesse Castillo-Cruz, Megan Cleveland, Hua Cui, Cassandra Daum, Anna Delberta, Madeline Dening, Leighton Eastman, Olivia Enck, Jordan Forbes, Brandon Gardner, Tiffany Gardner, Isabella Gracias, Katie Lewis, Peyton Mackey, Liam Marlatt, Emily Morell, Magdalena Nealis, Finlay Oliver, Eva Palm Leon, Vicky Poon, Sabonne Schuman, Garrett Seeley, Cormac Segar, Tyler Shaughnessy, Owen Shultz, Briegha Truesdell and Max Wilms.
Honor: Noah Ashe, Sadie Baskin, Maleah Brockington, Annemarie Crotts, Aidan Dugan, Ella Fieni, Katelyn Froh, Aidan Gelbsman, Sara Hendley, Nicholas Kahl, Zeshaan Khan, Emily Lobb, Savanaha Mondore, John Moore, Joseph James Moussa, Anna Noorlander, Jess O’Donnell, Abigail Platt, Simone Schuman, Brayton Seymour, Anya Sloth, Jadyn Snyder and Tyler Zakala.
Ninth grade
High honor: Mishell Capra, Isabelle Dudek, Juliana Fauth, Stella Foko, Jacob Forster Rothbart, Isabella Giacomelli, Zach Grygiel, Maghan Harrington, Victoria Heilveil, Bella Holleran, Brett Holleran, Eli House, Alexia Liu, Veronika Madej, Jadrien Nadal, Sharon Poon, Tina Puwekeh, Grace Shultz, Henry Wolff and Fumi Yatsuhashi.
Honor: Anita Agosto, Sarah Brown, Brynn Dowden, Bastian Dudley, Maria Griswold, Anton Jenkins, Liam Johnson, Israel Nadal Jr., Naomi Nadal, Timothy O’Connor Jr., Lillianne Rowe, Alan Michael Rubin, Grace Slesinsky, Madalyn Stark, Andrew Web, Isaac Wooden and Jayden Zakala.
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