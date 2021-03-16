ONEONTA HIGH SCHOOL
The following students at Oneonta High School were named to the second-quarter honor roll.
12th grade
High honor: Hannah Ashe, Isabella Babbitt, Reilly Catan, Elizabeth Dixon, Adrianna Dugan, Alyson Erario, Molly Forbes, Abigail Gracey, Quinn Hansen, Ian House, Yuliah Johnson, Hannah Keough-Villanti, Natalia Legname, Andrew Lentner, Chao Lin, Aidan Mackey, Maximilian Madej, Marty Mahar, Dylan Marlatt, Emily Moore, Robert Murray, Autumn Nealis, Ecaterina Pervu, Iris Poon, Emma Roach, Sabrina Scianimanico, Brooke Wandelt, Mikayla Web and Rebecca Zimmer.
Honor: Eva Barberio, Jasmine Bonadies, Sophia Bonnici, Sylan Dutton, Anika Buzzy, Christopher Catan, Naomi Cook, Samantha Ficano, Kai Fideler, Elise Gould, Ronin Gould, Hannah Johnson, Mckenzie Knapp, Tiffani Lincoln, Kurt Loperena, Lance Maben, William Moody, Fadia Moussa, Alexandra Murphy, Logan Parmerter, Lazlo Peters, Cole Platt, Tanner Russin, Anessia Simonds and Benny Zapata.
11th grade
High honor: Julia Babieradzki, Stephen Baker, Anna Bischoff, Elizabeth Brantley, Caitlin Brislin, Carleen Erbe, Maximillian Gelbsman, Timothy Ghiorse, Madeline Hansen, Angeline McGraw, Ava Nunez, Emma Peeters, Makenzie Pierce, Gabriella Ragozzine, Bailey Roy, Jillian Rozelle, Haley Utter, Leah Woertendyke and Emily Zeh.
Honor: Alyse Bechtold, Eliza Bernardo, Emma Bitterman, Brooke Burrows, Veronica Coe, Sasha Dudek, Sophie Gilmore, Annalise Grant, Gwendolyn Hilson, Carter Mackey, Donna Mitchell, Logan Monroe, Randy Odago, Julia Rissberger, Liv Robinson, Nathan Tessitore and Natalie Thompson.
10th grade
High honor: Louis Bonnici, Maleah Brockington, Owen Burnsworth, Jesse Castillo-Cruz, Megan Cleveland, Hua Cui, Anna Delberta, Madeline Dening, Leighton Eastman, Olivia Enck, Jordan Forbes, Katelyn Froh, Brandon Gardner, Tiffany Gardner, Isabella Gracias, Katie Lewis, Peyton Mackey, Liam Marlatt, Emily Morell, Joseph Moussa, Magdalena Nealis, Finlay Oliver, Eva Palm Leon, Vicky Poon, Sabonne Schuman, Garrett Seeley, Tyler Shaughnessy, Owen Shultz, Anya Sloth, Breigha Truesdell and Max Wilms.
Honor: Noah Ashe, Sadie Baskin, Annemarie Crotts, Cassandra Daum, Aidan Gelbsman, Sara Hendley, Nicholas Kahl, Emily Lobb, Savanah Mondore, John Moore, Anna Noorlander, Abigail Platt, Abigail Rood, Simone Schuman, Cormac Segar, Brayton Seymour and Jadyn Snyder.
Ninth grade
High honor: Mishell Capra, Tyler Coffin, Isabelle Dudek, Bastian Dudley, Juliana Fauth, Stella Foko, Jacob Forster Rothbart, Isabella Giacomelli, Victoria Heilveil, Bella Holleran, Brett Holleran, Elias House, Alexia Liu, Veronika Madej, Sharon Poon, Tina-Pearl Puwekeh, Grace Schultz, Henry Wolff and Fumi Yatsuhashi.
Honor: Sarah Brown, Benjamin Casola, Leah Collison, Brynn Dowden, Maria Griswold, Zachary Grygiel, Meghan Harrington, Israel Nadal Jr, Jaden Nadal, Lillianne Rowe, Alan Michael Rubin, Grace Slesinsky, Andrew Web, Isaac Wooden and Jayden Zakala.
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