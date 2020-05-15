STAMFORD CENTRAL SCHOOL

The following students at Stamford Central School were named to the third-quarter honor roll.

12th grade

Cum laude: Katrina Alexander, Ashley Clareen, Claire Kletchka, Chelsea Lane, Makayla Palmatier and Iona Parsons.

High honor: Michael Davis, Lauren Hartwell, Tyler Tierney and Helen Zheng.

Honor: Elizabeth O’Bryon and Regina Thompson.

Merit: Evan Hager.

11th grade

Cum laude: Michaela Lynch and Gwenyth Tompkins.

High honor: Mary Andrews, Riley Hitt, Melanie Hoyt, Samuel Krum, Leanna McAuliffe, Maja Nielsen and Emily Wilson.

Honor: Allison Braun, Christophr Divine, Eric Fredenburgh, Brooke Milea, James Olson and Jude Roderka.

Merit: Christopher Albano, Roslyn All, Teddy Kilmer and Mackenzie Marchesani.

10th grade

Cum laude: Earl Alberti, Lorgan Allen, Georgia Lynch and Darin Mullen.

High honor: Emily Clark.

Honor: Spencer Clareen, Christopher Henne and Christi Walsh.

Ninth grade

Cum laude: Shannon Hartwell.

High honor: Skylar Aldrich, Grace Bullard and Tryhnati Donato.

Honor: Madison Albano, Tyler Fallon and Tyler Walts.

Merit: Ashlyn Harris and Alayna Stannard.

Eighth grade

High honor: Jack Glenn, Kylee Hendrickson, Kaitlyn Lawrence and Alexa Tompkins.

Honor: Chloe Alberti, Tyler Knapp and Joseph Stouten.

Merit: Natalia DaParma and Brandon Harris.

Seventh grade

Cum laude: Connor Goodchild, Robin Henne, Isabel Hynes, Meliyah Kiel and Mandy Zheng.

High honor: Molly DiBenedetto, Nora Ortiz, Liam Seeley, Madison Shepler and Suri Taylor.

Honor: Amelia Morris, Ava Mrozik, Gabriella Stannard and Michelle Webster.

Merit: Taryn Fallon and Payden Wright.

Sixth grade

Principal’s list: Emily Eklund, Alek Krom and Lola Shareski.

Honor: Liam Hanway, McKenna Hoyt, Jacob Mrozik, Kaitlyn Stoutenburg, Gavin VanEtten and Abigail Villanueva.

Fifth grade

Principal’s list: Nikolas Aldrich, Darvi Blanchard, William Bray, Benjamin Bullard, Max Eisel, Conor Glenn, Makayla Harris, Arianna Turim and Madison Webster.

Honor: Aliyah Forte, Alex Kosier, Landon Lord, Alyssa Merwin, Aryanna O’Bryon, Anthony Oakley and Tyler Vasta.

Fourth grade

Principal’s list: Lillian Eklund, Julia Lawrence, Cole Seeley, Emily Snyder, Hayden Sutliff and Allison VanBuren.

Honor: Conner Hager, Athena Hendrickson, Thomas Milea and Isabella Presley.

Third grade

Principal’s list: Jayce Blanchard, Abigail Bullard, Michael DaParma, Ethan Goodchild, Levi Jordan, Michael Kiel, Marissa Roberts, Anthony Sarter, Allison Vasta and Katherine Wright.

Honor: Chase Birdsall, Levi Flannery, Cruz Profera and Bailey VanEtten.

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