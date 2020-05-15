STAMFORD CENTRAL SCHOOL
The following students at Stamford Central School were named to the third-quarter honor roll.
12th grade
Cum laude: Katrina Alexander, Ashley Clareen, Claire Kletchka, Chelsea Lane, Makayla Palmatier and Iona Parsons.
High honor: Michael Davis, Lauren Hartwell, Tyler Tierney and Helen Zheng.
Honor: Elizabeth O’Bryon and Regina Thompson.
Merit: Evan Hager.
11th grade
Cum laude: Michaela Lynch and Gwenyth Tompkins.
High honor: Mary Andrews, Riley Hitt, Melanie Hoyt, Samuel Krum, Leanna McAuliffe, Maja Nielsen and Emily Wilson.
Honor: Allison Braun, Christophr Divine, Eric Fredenburgh, Brooke Milea, James Olson and Jude Roderka.
Merit: Christopher Albano, Roslyn All, Teddy Kilmer and Mackenzie Marchesani.
10th grade
Cum laude: Earl Alberti, Lorgan Allen, Georgia Lynch and Darin Mullen.
High honor: Emily Clark.
Honor: Spencer Clareen, Christopher Henne and Christi Walsh.
Ninth grade
Cum laude: Shannon Hartwell.
High honor: Skylar Aldrich, Grace Bullard and Tryhnati Donato.
Honor: Madison Albano, Tyler Fallon and Tyler Walts.
Merit: Ashlyn Harris and Alayna Stannard.
Eighth grade
High honor: Jack Glenn, Kylee Hendrickson, Kaitlyn Lawrence and Alexa Tompkins.
Honor: Chloe Alberti, Tyler Knapp and Joseph Stouten.
Merit: Natalia DaParma and Brandon Harris.
Seventh grade
Cum laude: Connor Goodchild, Robin Henne, Isabel Hynes, Meliyah Kiel and Mandy Zheng.
High honor: Molly DiBenedetto, Nora Ortiz, Liam Seeley, Madison Shepler and Suri Taylor.
Honor: Amelia Morris, Ava Mrozik, Gabriella Stannard and Michelle Webster.
Merit: Taryn Fallon and Payden Wright.
Sixth grade
Principal’s list: Emily Eklund, Alek Krom and Lola Shareski.
Honor: Liam Hanway, McKenna Hoyt, Jacob Mrozik, Kaitlyn Stoutenburg, Gavin VanEtten and Abigail Villanueva.
Fifth grade
Principal’s list: Nikolas Aldrich, Darvi Blanchard, William Bray, Benjamin Bullard, Max Eisel, Conor Glenn, Makayla Harris, Arianna Turim and Madison Webster.
Honor: Aliyah Forte, Alex Kosier, Landon Lord, Alyssa Merwin, Aryanna O’Bryon, Anthony Oakley and Tyler Vasta.
Fourth grade
Principal’s list: Lillian Eklund, Julia Lawrence, Cole Seeley, Emily Snyder, Hayden Sutliff and Allison VanBuren.
Honor: Conner Hager, Athena Hendrickson, Thomas Milea and Isabella Presley.
Third grade
Principal’s list: Jayce Blanchard, Abigail Bullard, Michael DaParma, Ethan Goodchild, Levi Jordan, Michael Kiel, Marissa Roberts, Anthony Sarter, Allison Vasta and Katherine Wright.
Honor: Chase Birdsall, Levi Flannery, Cruz Profera and Bailey VanEtten.
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