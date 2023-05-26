Oneonta Middle School
The following Oneonta Middle School students were named to the third-quarter honor roll.
Principal’s list: Abigail Belanger, Malena Butterman, Tong Cui, Jamie Dono, Kaylee Ferrara, Makenna Frazier, Miles Gelbsman, Owen Glueckert, Rachel Sperrano, Richard Tang, Ethan Temming, Tess Thibault, Mikah Velten, and Madeleine Wolff.
High honor: Ibraheem Khan, Jack Krone, Laine Lehr, Alan Little, Marley Morrison, Grace Privitera, Lewis Rowe, Ethan Stedman, Aidan Swanberry, and Nora Thomas.
Honor: Abigael Artale, Keegan Bouton, Alexandria Broodie, Cameron Comstock, Herman Conklin, Eli Daggy, Shea Davis, Ava Falco, Gianna Ferreira-Reyes, Patrick Grace, Peyton Gregory, Adin Guzman, Layla Logue, Julia O’Donnell, Daiquan Ortiz, Giovanni Ragozzine, Blake Roe, Luca Rubin, Audrina Scheller, Danish Siddiqui, Elliot Stanton, Evan Waltz, Aiden Wamsley, and Lucian Wisnewski.
Principal’s list: Holly Beitzel, Joshua Brey, Amelie Cej, Grace Cohn, William Foko, Ryan Forbes, Sawyer Furman, Scarlet Gelbsman, Iris Gorman Aaree Haque, Chase Jervis, Jackson Jones, Payton Little, Ava Privitera, Clayton Ritter, Sun-Ah Shultis, Myah Smith, Carly Stamas, Hayden Tesiero, Indigo Ulrichs, and Jazmyn Whiteman.
High honor: Manuel Batule, Carson Boecke, Jackson Brown, Alaina Brown, Ishan Burra, Oliver Clarvoe, Genevieve DeLanoy, Bridget Dickson, Jenevie Gallusser, Blake Layton, Emilee Leech, Payton Little, Kendall LeFever, Marin Tesiero, and Kinnley Wightman, and Oliver Wilson.
Honor: Matthew Alley, Austin Anderson, Rodney Arce, David Barlow IV, Isabella Barnes, Eli Blanco, Brooklynn Boecke, Nikoala Buzzy, Kylie Carr, Alexander Casola, Mason Chard, Noah Connell, Tait Cutting, Carmine Genzardi, Keegan Jochem, Adella Koehn, Kendall LeFever, Katelyn Macias, Emma Maerz, Jacob Morse, Willow Robinson, Addison Rothenburger, Damian Savella, Robenlis Savinon, Landon Weaver, and Kyle Weir.
Principal’s list: Halona Brooks, Keira Brown, Adelyn Burr, Jocelyn Burr, Evie Chen, Nora Cooper, Eli Cotter, Lucian Dorsey, Margot Fieni, Charles Fluck, Natalie Forster Rothbart, Grace Harper, Lyla Hinchey, Ida Knudson, Alexa Krone, Rafael Kurban, Willow Landry, Elise Manchester, Amelia Mosher-Campoli, Addison Mowers, Samuel Muller, Adriana Ploutz, Maddox Rivera, Colby Robinson, Myles Rouggly, Sara Shulman, Matthew Stedman, Kay-Lynn Stevens, Aaliyah Stilson, Amelia Warren, and Brynn Zuk.
High honor: Evan Borggreen, Ben Brzezinski, Reese Caseman, Joanna Ferrara, Jeremy Foko, Johana Miller, Sean Murray, Keira Perez, and Faye Pikul.
Honor: Edyn Aiyemo, Josiah Annan, Lexi Barlow, Madelyn Bell, Johnathan Boycott, Mason Burlew, Jordyn Burr, Chloe Carnahan, Ourora Conklin, Alexander Curpier, Jason Czarnecki, Julianna Ferreira-Reyes, Russell Fetterman, Rachel Fluck, Ryan France, Dylan Hoyt, Hazel Landry, Jaden Lee, Niman Lopez, Aaliyah Morrison, Elizabeth Oglesby, Sebastian Perez, Molly Ranc, Nora Sander, Brody Shultis, Damanii Thomas, Harley VanEtten, Levi Witzenburg, Zaya Woodard, and Hinoki Yatsuhashi.
Bainbridge-Guilford Central School
The following Bainbridge-Guilford Central School students were named to the third-quarter honor roll.
Principal’s list: Celeste Baldwin, Lainelle Brazee, Lucas Carlin, Kaitlyn Curtis, Lillyann Finch, Catherine Fuller, Katheryna Ireland, Melodie Loya, Matthew Moyer, Garrett O’Hara, Jordyn Parsons, Noah Patton, Isaac Seiler, Alex Smith, Mackenzie Terebo, Connor Vredenburgh and Ilias Wilson.
High honor: Ethan Beames, Jose Bivar, Caleb Brimmer, Violet Canini, David Emerson, Tara Fitzgerald, Nolan Hawkins, Samuel Johnson, Jakub Krejcir, Anthony Ladd, Autumn Loucks, Karim Meghani, Emilee Northrup, Marek Rajner, Aliana Reyes, Lilly Simonson and Sierra Zaremba.
Honor: Marklee Bartle Hughes, Alyx Brownell, Joseph Cannistra, Sandra Harris, William Hunter, Brandon Kramer, Eden Oefelein, Maxwell Oliver, Konnor Schmidt and Caleb Smith.
Principal’s list: Brianna Bartow, Maddie Blake, Macaela Burns, Lindsey Chambers, Ethne Degan, Collin Dicks, Madalynn Gaias, Johnna Henderson, Isabelle Johnson, James Leo, Cadence Medlar, Easton Porter, Julian Pruskowski, Sage Pruskowski and Cooper Sienko.
High honor: Madalyn Brown, Gabriella Cuozzo, Brendan DeForest, Cohn Foster, Levi Gregory, Sophia Grigoli, James Hogroian, Noah Janinda, Nathan Kanzer, Alaina Maxson, Lukas McKown, Nickolas McKown, Osias Mealing, Sakeena Meghani, Makayla Nelson, Olivia Nichols, Adriana Petrutoni, George Pratt and Lyndsay Shirkey.
Honor: Joseph Doyle, Alyssa Finch, Gavin Gifford, Nathan Goodrich, JoshLynn Hall, Collin Hurlburt, Theron Kiesinger, Kevin Lang, Nathaniel Martin, Sierra McCarthy and Arashdeep Singh.
Principal’s list: Chandler Benjamin, Connor Borowski, Vanessa Brazee, Ellie Brown, Owen Fleming, Violet Jones, Blaise Loya, Brock Porter and Erinne Sullivan.
High honor: Nevan Baker, Loegan Barnard, Zachary Bartow, Emma Beames, Ryan Blackman, Elliott Briggs, Samuel Davidson, Austin Felzak, Jamila George, Olivia Hall, Jayden Ingham, Emily Kingsbury, Michael Lipani, Joopfy (Tanaporn) Ma-un, Rahim Meghani, Franchesca Meres, Cecily Miller, Madisyn Oakes, Anthony Pfaff, Dominik Rickard, Enoche Ross, Anna Seymour, Kaiden Seymour, Clare Sullivan, Blake Tuttel, Aiden Vermilyea and Gabriel Walley.
Honor: Lillian Beam, Zane Bowers, Kaydence Brimmer, Corbin Germond, Anthony Graham, Jocelynn Hulbert, Madison Liles, Mia Pfaff, Zachery Reynolds, Emily Sprow, Jaedan Walling and Gabriel Weissflog.
Principal’s list: Albert Leo and Christopher Moyer.
High honor: Elijah AponteTrey ChamplinKaylynn Crandall, Mason Craver, Connor Davy, Aidan Haynes, Ryan Larsen, Gabriella Reinwalt, Hannah Shackelton, Aubrey Lynn Surplus, Peyton Umbra and Matthew Wombacker.
Honor: Lincoln Benjamin, Parker Buttice, Jenna Cartelli, Breanna Casey, Alyssa Castle, Kaelum Dailey, Gavin Dicks, Tyler Engel, Shaylyn Fitzgerald, Kaylin Furgason, Poca Graham, Abigail Harrington, Emalyn Harrington, Jayslin Henderson, Dominick Johnson, Brian Lynn, Danica Park, Madisyn Peck, Adrian Ramirez and Sejasity Sherman.
Principal’s list: Davis Barnard, Alessandra Cafasso, Troy Cannistra, Jaidyn Evans and Ruth Wilson.
High honor: Xander Barber, Bradley Bolster, Christian Campbell, Jack Cannistra, Cole Fleming, Elodie Hall, Harpo Hardt, Emma Kinter, Keegan Milk, Xiana Miller, Benjamin Porter, Akai Sherman, Elanor Sprow, Victoria Suda, Makenna Wehrli and Laila Williams.
Honor: Remington Barkman, Amelia Beam, Rowan Beasinger, Evan Benham, Peter Blance, Treytin Clark, Tyler DeForest, Ashlyn DeMorier, Vincent Fisherman, Leigh Fitzgerald, Levi Fletcher, Nolan Foster, Isabella Gohl, Brooklinn Hall, Aayden Ireland, Merren Lorimer, Hailey Maye, Makayla McCloud, Roxanne Megale, Kassie Monroe, Amaya Nelson, Sawyer Nichols, Railey Odell, Serenity Petroski, Aubrey Schinn, Bradyn Terebo and Leyah Thomas.
Principal’s list: Keelan Ammon, Lelaenia Baldwin, Madalynn Beardslee, Owen Degan, Theo Loya and Marissa Mayo.
High honor: Mason Brown, Micah Casey, Abbagayle Fitzgerald, My’Kel George, Ethan Germond, Madeleine Ingham, Andrew Ireland, Carleigh Judd, Caleb Larsen, Beckett Longwell, Ethan Morris, Frank Parsons, Brysen Reif, Drew Sullivan and Alison Vermilyea.
Honor: Mason Acquisto, Vincent Cole, Emily Cooper, Daisy Crisell, Bailey Donnelly, Owen Hulbert, Johnathan Leizear, Ashley Madugno, Hudson McGraw, Brody Mertz, Cindy Miller, Caydee Monroe, Morgan Monuszko, Meranda Neer, John Palmer, Grady Park, Kamry Patten and Kayla Patton.
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