RICHFIELD SPRINGS CENTRAL SCHOOL

The following Richfield Springs Central School students were named to the second-quarter honor roll.

12th grade

Principal’s list: Emily Diotte, Alexandria Kodz, Margaret Worobey and James Wright.

Honor: Kalen Barnhart, Clay Bobnick, Aliza Burdick, Amanda Burdick, Jordan DiLiberto, Edith Garnsey, Lauren Johnson, John Pavuk, Isabel Pino Luz and John Soposki.

Merit: Brogan Graves and Clark Young.

11th grade

Principal’s list: Laken Dyn and Justin Wolfe.

Honor: John Burditt, Lillian Frable, Shane Johnson, Carson Seamon and Brian Seigle.

Merit: Charles Baker, William Bawolak, Anna Hawkes, Brayden Misencik, Bryan Webb and Logan Young.

10th grade

Principal’s list: Aiden Dibble and Riley Francis.

Honor: Bambi Champan.

Merit: Lila Galbreth and Fiona Gibb.

Ninth grade

Principal’s list: Gabrielle Seamon, Isabelle Seamon and Sophia Spencer.

Honor: Dakota Butler and Ruvym Kryvko.

Merit: Mason Campbell, Ella McLean, Riley O’Connor, Braedon Schultz, Brianna Seamon and Max Spencer.

Eighth grade

Principal’s list: Dylan Burditt, Natalie Dumond, Camdon Seamon and Xavier Youker.

Honor: Autumn Bulger, Amber Connolly, Finnigan Dibble, Madison O’Connor, Paige O’Connor, Hunter Ough and Isabelle Weiss.

Merit: Lilly Blackledge, Dylan Bruen, Liam Gorman, Abigail Hosford, Sawyer Kennedy, Owen Oldick and Jeremiah Wright.

Seventh grade

Principal’s list: Brooke Anderson, Lily Coveny, Izmail Kryvko and Sullivan Mayer.

Honor: Shenom Allred, Mackenzie Burdick, Kaylie Hall, Gracelyn Johnson, Payton McCord, Kairi Schultz, Serenity Simonds, Kaydin Stegen and Camryn Williams-Mille.

Merit: Jemma Berberick, Maleena Brown, Justin Garner, Arianna Jasso and Madeline Mead.

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