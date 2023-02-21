RICHFIELD SPRINGS CENTRAL SCHOOL
The following Richfield Springs Central School students were named to the second-quarter honor roll.
12th grade
Principal’s list: Emily Diotte, Alexandria Kodz, Margaret Worobey and James Wright.
Honor: Kalen Barnhart, Clay Bobnick, Aliza Burdick, Amanda Burdick, Jordan DiLiberto, Edith Garnsey, Lauren Johnson, John Pavuk, Isabel Pino Luz and John Soposki.
Merit: Brogan Graves and Clark Young.
11th grade
Principal’s list: Laken Dyn and Justin Wolfe.
Honor: John Burditt, Lillian Frable, Shane Johnson, Carson Seamon and Brian Seigle.
Merit: Charles Baker, William Bawolak, Anna Hawkes, Brayden Misencik, Bryan Webb and Logan Young.
10th grade
Principal’s list: Aiden Dibble and Riley Francis.
Honor: Bambi Champan.
Merit: Lila Galbreth and Fiona Gibb.
Ninth grade
Principal’s list: Gabrielle Seamon, Isabelle Seamon and Sophia Spencer.
Honor: Dakota Butler and Ruvym Kryvko.
Merit: Mason Campbell, Ella McLean, Riley O’Connor, Braedon Schultz, Brianna Seamon and Max Spencer.
Eighth grade
Principal’s list: Dylan Burditt, Natalie Dumond, Camdon Seamon and Xavier Youker.
Honor: Autumn Bulger, Amber Connolly, Finnigan Dibble, Madison O’Connor, Paige O’Connor, Hunter Ough and Isabelle Weiss.
Merit: Lilly Blackledge, Dylan Bruen, Liam Gorman, Abigail Hosford, Sawyer Kennedy, Owen Oldick and Jeremiah Wright.
Seventh grade
Principal’s list: Brooke Anderson, Lily Coveny, Izmail Kryvko and Sullivan Mayer.
Honor: Shenom Allred, Mackenzie Burdick, Kaylie Hall, Gracelyn Johnson, Payton McCord, Kairi Schultz, Serenity Simonds, Kaydin Stegen and Camryn Williams-Mille.
Merit: Jemma Berberick, Maleena Brown, Justin Garner, Arianna Jasso and Madeline Mead.
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