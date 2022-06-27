Sunday
Midday
Numbers: 9-7-9 Win 4: 8-3-4-7
Take Five: 3-14-21-26-34
Evening
Numbers: 3-4-5 Win 4: 0-3-5-1
Take Five: 2-10-24-26-34
Pick 10: 9-10-15-20-24-25-30-34-41-44-47-55-61-67-68-69-70-71-77-78
Cash 4 Life: 2-36-37-44-52
Cash Ball: 2
Powerball: N/A
Mega Millions: N/A
Monday
Midday
Numbers: 6-3-9 Win 4: 9-3-8-2
Take Five: 18-32-33-34-39
Evening
Numbers: Win 4:
Take Five:
Pick 10: 2-3-6-11-16-18-21-26-29-33-51-53-55-58-60-62-65-67-70-76
Cash 4 Life:
Cash Ball:
Powerball: N/A
Mega Millions: N/A
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