Sunday

Midday

Numbers: 9-7-9 Win 4: 8-3-4-7

Take Five: 3-14-21-26-34

Evening

Numbers: 3-4-5 Win 4: 0-3-5-1

Take Five: 2-10-24-26-34

Pick 10: 9-10-15-20-24-25-30-34-41-44-47-55-61-67-68-69-70-71-77-78

Cash 4 Life: 2-36-37-44-52

Cash Ball: 2

Powerball: N/A

Mega Millions: N/A

Monday

Midday

Numbers: 6-3-9 Win 4: 9-3-8-2

Take Five: 18-32-33-34-39

Evening

Numbers: Win 4:

Take Five:

Pick 10: 2-3-6-11-16-18-21-26-29-33-51-53-55-58-60-62-65-67-70-76

Cash 4 Life:

Cash Ball:

Powerball: N/A

Mega Millions: N/A

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