Wild-card Playoffs
Saturday, Jan. 14
San Francisco 41, Seattle 23
Jacksonville 31, L.A. Chargers 30
Sunday, Jan. 15
Buffalo 34, Miami 31
N.Y. Giants 31, Minnesota 24
Cincinnati 24, Baltimore 17
Monday, Jan. 16
Dallas 31, Tampa Bay 14
Divisional Playoffs
Saturday, Jan. 21
Kansas City 27, Jacksonville 20
Philadelphia 38, N.Y. Giants 7
Sunday, Jan. 22
Cincinnati 27, Buffalo 10
San Francisco 19, Dallas 12
Conference Championships
Sunday, Jan. 29
AFC
Kansas City 23, Cincinnati 20
NFC
Philadelphia 31, San Francisco 7
Super Bowl
Sunday, Feb. 12
At Glendale, Ariz.
Philadelphia vs. Kansas City, 6:30 p.m. (FOX)
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.