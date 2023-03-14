Boys Basketball
Trevor Waid — Charlotte Valley
Riley Brown — Downsville
Dakota Oliver — Gilboa
Grady Glennon — Hunter-Tannersville
Caleb Hardenburgh — Jefferson
Hunter Balcom — Margaretville
Jordan Johnston — Roxbury
Darren Dengler — South Kortright
Tyler Knapp — Stamford
Luke Maurer — Windham
Girls Basketball
Christina Chakar — Andes
Kailey Whitbeck — Charlotte Valley
Stephanie Foote — Downsville
Caitlyn Ciaravino — Gilboa
Emma Constable — Hunter-Tannersville
Justina Daempfle — Jefferson
Ashley Camano — Margaretville
Addy Hynes — Roxbury
Akasha Finkle — South Kortright
Tryhnati Donato — Stamford
Amanda Nilsen — Windham
Boys Skiing
William Schneider — Hunter-Tannersville
Ryan McVitty — Margaretville
Logan Vamosy — Roxbury
JP Klein — Windham
Girls Skiing
Marina Garcia — Hunter-Tannersville
Tea Mattice — Roxbury
Sophia Dyjak — Windham
Snowboarding
Lilia Walsh — Hunter-Tannersville
Leon Honge — Windham
Cheerleading
Larkin Graham — Gilboa
Madison Tobon — Roxbury
Gracie Deysenroth — South Kortright
Grace Bullard — Stamford
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