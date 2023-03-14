Boys Basketball

Trevor Waid — Charlotte Valley

Riley Brown — Downsville

Dakota Oliver — Gilboa

Grady Glennon — Hunter-Tannersville

Caleb Hardenburgh — Jefferson

Hunter Balcom — Margaretville

Jordan Johnston — Roxbury

Darren Dengler — South Kortright

Tyler Knapp — Stamford

Luke Maurer — Windham

Girls Basketball

Christina Chakar — Andes

Kailey Whitbeck — Charlotte Valley

Stephanie Foote — Downsville

Caitlyn Ciaravino — Gilboa

Emma Constable — Hunter-Tannersville

Justina Daempfle — Jefferson

Ashley Camano — Margaretville

Addy Hynes — Roxbury

Akasha Finkle — South Kortright

Tryhnati Donato — Stamford

Amanda Nilsen — Windham

Boys Skiing

William Schneider — Hunter-Tannersville

Ryan McVitty — Margaretville

Logan Vamosy — Roxbury

JP Klein — Windham

Girls Skiing

Marina Garcia — Hunter-Tannersville

Tea Mattice — Roxbury

Sophia Dyjak — Windham

Snowboarding

Lilia Walsh — Hunter-Tannersville

Leon Honge — Windham

Cheerleading

Larkin Graham — Gilboa

Madison Tobon — Roxbury

Gracie Deysenroth — South Kortright

Grace Bullard — Stamford

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