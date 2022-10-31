First Team
Maeve Carey - Charlotte Valley
Cadence Santiago - Charlotte Valley
Marissa Legg - Hunter-Tannersville
Ashley Camano - Margaretville
Olivia Suyama - Margaretville
Kimora Brown - Roxbury
Kylie DeMaio - Roxbury
Madison Coberly - South Kortright
Madysen Reeves - South Kortright
McKenzy Brown - Walton/Downsville
Emma Drum - Windham-Ashland-Jewett
Amanda Nilsen - Windham-Ashland-Jewett
Second Team
Natalie Amadon - Charlotte Valley
Karly Sutton - Gilboa
Angelina Dixon - Hunter-Tannersville
Hedda Flynn - Hunter-Tannersville
Kayla Clark - Margaretville
Anna Gavette - Margaretville
Livy Grieco - Roxbury
MacKenzie Hynes - Roxbury
Christina Chakar - South Kortright
Carlee Dropp - South Kortright
McKenna Hoyt - Stamford/Jefferson
Makara MacGibbon - Walton/Downsville
Ashtyn Hansen - Windham-Ashland-Jewett
Hannah Tuttle - Windham-Ashland-Jewett
Honorable Mention
Liz Gerster - Charlotte Valley
Jessica Zuill - Charlotte Valley
Laura Breigle - Gilboa
Caitlyn Ciaravino - Gilboa
Lizet Molina-Rodriguez - Hunter-Tannersville
Stephanie Molina-Rodriguz - Hunter-Tannersville
Ari Bullock - Margaretville
Lexi DeMaio - Roxbury
MiKayla Wright - Roxbury
Paige Anderson - South Kortright
Tryhnati Donato - Stamford/Jefferson
Paige VanEtten - Stamford/Jefferson
Charlotte Bayne - Walton/Downsville
Havyn Merwin - Walton/Downsville
Sophia Lane - Windham-Ashland-Jewett
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