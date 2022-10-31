First Team

Maeve Carey - Charlotte Valley

Cadence Santiago - Charlotte Valley

Marissa Legg - Hunter-Tannersville

Ashley Camano - Margaretville

Olivia Suyama - Margaretville

Kimora Brown - Roxbury

Kylie DeMaio - Roxbury

Madison Coberly - South Kortright

Madysen Reeves - South Kortright

McKenzy Brown - Walton/Downsville

Emma Drum - Windham-Ashland-Jewett

Amanda Nilsen - Windham-Ashland-Jewett

Second Team

Natalie Amadon - Charlotte Valley

Karly Sutton - Gilboa

Angelina Dixon - Hunter-Tannersville

Hedda Flynn - Hunter-Tannersville

Kayla Clark - Margaretville

Anna Gavette - Margaretville

Livy Grieco - Roxbury

MacKenzie Hynes - Roxbury

Christina Chakar - South Kortright

Carlee Dropp - South Kortright

McKenna Hoyt - Stamford/Jefferson

Makara MacGibbon - Walton/Downsville

Ashtyn Hansen - Windham-Ashland-Jewett

Hannah Tuttle - Windham-Ashland-Jewett

Honorable Mention

Liz Gerster - Charlotte Valley

Jessica Zuill - Charlotte Valley

Laura Breigle - Gilboa

Caitlyn Ciaravino - Gilboa

Lizet Molina-Rodriguez - Hunter-Tannersville

Stephanie Molina-Rodriguz - Hunter-Tannersville

Ari Bullock - Margaretville

Lexi DeMaio - Roxbury

MiKayla Wright - Roxbury

Paige Anderson - South Kortright

Tryhnati Donato - Stamford/Jefferson

Paige VanEtten - Stamford/Jefferson

Charlotte Bayne - Walton/Downsville

Havyn Merwin - Walton/Downsville

Sophia Lane - Windham-Ashland-Jewett

Tags

Trending Video