First Team

Ben Andersen - Andes

Hedda Flynn - Hunter-Tannersville

William Schneider - Hunter-Tannersville

Nick Uhrik - Hunter-Tannersville

Ryan McVitty - Margaretville

Tristan McVitty - Margaretville

Ryder Albano - Roxbury

Alina Chojnowski - Roxbury

Caeley Coe - Windham-Ashland-Jewett

Second Team

Kristian Aizstrauts - Hunter-Tannersville

Garrett Legg - Hunter-Tannersville

Jason Li - Hunter-Tannersville

Caden Anfimovas - Margaretville

Damien Brewer - Margaretville

Ashley Camano-Rosales - Margaretville

Holly VonBernewitz - Margaretville

Myah Johnston - Roxbury

Jayden Rivera - Stamford/Jefferson

Leon Honge - Windham-Ashland-Jewett

Honorable Mention

Katie Edelson - Andes

Ian Gilmore - Hunter-Tannersville

Connor Hill - Margaretville

Max Curtis - Roxbury

Lexi Tepfer - Stamford/Jefferson

Sophia Dyjak - Windham-Ashland-Jewett

JP Klein - Windham-Ashland-Jewett

Edwin Lopez - Windham-Ashland-Jewett

Alexis Moss - Windham-Ashland-Jewett

Ariel Valencia - Windham-Ashland-Jewett

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