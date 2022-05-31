First Team
Ben Andersen - Andes
Hedda Flynn - Hunter-Tannersville
William Schneider - Hunter-Tannersville
Nick Uhrik - Hunter-Tannersville
Ryan McVitty - Margaretville
Tristan McVitty - Margaretville
Ryder Albano - Roxbury
Alina Chojnowski - Roxbury
Caeley Coe - Windham-Ashland-Jewett
Second Team
Kristian Aizstrauts - Hunter-Tannersville
Garrett Legg - Hunter-Tannersville
Jason Li - Hunter-Tannersville
Caden Anfimovas - Margaretville
Damien Brewer - Margaretville
Ashley Camano-Rosales - Margaretville
Holly VonBernewitz - Margaretville
Myah Johnston - Roxbury
Jayden Rivera - Stamford/Jefferson
Leon Honge - Windham-Ashland-Jewett
Honorable Mention
Katie Edelson - Andes
Ian Gilmore - Hunter-Tannersville
Connor Hill - Margaretville
Max Curtis - Roxbury
Lexi Tepfer - Stamford/Jefferson
Sophia Dyjak - Windham-Ashland-Jewett
JP Klein - Windham-Ashland-Jewett
Edwin Lopez - Windham-Ashland-Jewett
Alexis Moss - Windham-Ashland-Jewett
Ariel Valencia - Windham-Ashland-Jewett
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