First Team
Simone Tunno — Charlotte Valley
Hedda Flynn — Hunter-Tannersville
William Schneider — Hunter-Tannersville
Nick Uhrik — Hunter-Tannersville
Christian Bravo — Margaretville
Ashley Camano-Rosales — Margaretville
Ryan McVitty — Margaretville
Tristan McVitty — Margaretville
Edwin Lopez — Windham-Ashland-Jewett
Second Team
Danielle Galatti — Hunter-Tannersville
Ian Gilmore — Hunter-Tannersville
Caden Anfimovas — Margaretville
John Caamano — Margaretville
Max Curtis — Roxbury
McKenna Hoyt — Stamford/Jefferson
Mate Villanueva — Stamford/Jefferson
Caeley Coe — Windham-Ashland-Jewett
Sophia Dyjak — Windham-Ashland-Jewett
JP Klein — Windham-Ashland-Jewett
Alexis Moss — Windham-Ashland-Jewett
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