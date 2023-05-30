First Team

Simone Tunno — Charlotte Valley

Hedda Flynn — Hunter-Tannersville

William Schneider — Hunter-Tannersville

Nick Uhrik — Hunter-Tannersville

Christian Bravo — Margaretville

Ashley Camano-Rosales — Margaretville

Ryan McVitty — Margaretville

Tristan McVitty — Margaretville

Edwin Lopez — Windham-Ashland-Jewett

Second Team

Danielle Galatti — Hunter-Tannersville

Ian Gilmore — Hunter-Tannersville

Caden Anfimovas — Margaretville

John Caamano — Margaretville

Max Curtis — Roxbury

McKenna Hoyt — Stamford/Jefferson

Mate Villanueva — Stamford/Jefferson

Caeley Coe — Windham-Ashland-Jewett

Sophia Dyjak — Windham-Ashland-Jewett

JP Klein — Windham-Ashland-Jewett

Alexis Moss — Windham-Ashland-Jewett

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