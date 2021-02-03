BOYS SCRATCH GAME LEADERS

Name Scratch Game

Anton Leonard (Hancock)   279

Peyton Johnson (Hancock)   269

Caidyn Lambrecht (Sidney) 258

Brandon Kneale (Unadilla Valley) 255

Trent Sullivan (Bainbridge-Guilford) 253

Owen Hill (Unadilla Valley) 232

Ryan Schalk (Sidney) 221

Reece Yeomans (Sidney) 211

Joey Doyle (Bainbridge-Guilford) 202

Cayden Brown (Afton/Harpursville 198

BOYS SCRATCH SERIES LEADERS

Name Scratch Series

Collin Grant (Unadilla Valley) 718

Ronnie Ellis (Hancock) 707

Jacob Ostrander (Sidney) 663

Shane McAndrew (Hancock) 641

Will Rumovicz (Unadilla Valley) 624

Nick Hazen (Hancock) 617

Nick Flynn (Greene/Oxford) 589

Gabe Rynerason (Deposit) 588

Nate Rumovicz (Unadilla Valley) 577

Jon England (Bainbridge-Guilford) 570

GIRLS SCRATCH GAME LEADERS

Name Scratch Game

Maegan Mazzarella (Sidney) 265

Erin Howard (Greene)   238

Sasha Lamoree (Bainbridge-Guilford) 237

Pyper Kneale (Unadilla Valley) 235

Halia Tallet (Greene) 226

Mikayla Trost (Greene) 224

Holly Bookhout (Sidney) 203

Catherine Fuller (Bainbridge-Guilford) 198

Brianna Fowlston (Greene) 193

Taylor Rutherford (Afton/Harpursville) 189

Ash Caffery (Afton/Harpursville) 169

Kassie Mercilliot (Afton/Harpursville) 161

Tamera Miller (Bainbridge-Guilford) 161

Autumn Boening (Afton/Harpursville) 151

Darby deGraw (Deposit) 144

GIRlS SCRATCH SERIES LEADERS

Name Scratch Series

McKenzie Worzel (Hancock) 674

Kori Scott (Sidney) 647

Paige Catena (Unadilla Valley) 606

Kayli Willes (Greene) 605

Mickayla Norton (Hancock) 602

Allison Babcock (Sidney) 591

Gracie Oglesby (Unadilla Valley) 570

Cassie Cole (Sidney) 557

Bryn Grant (Unadilla Valley) 552

Whitney Rogers (Unadilla Valley) 505

Regan Worzel (Hancock) 487

Julie Roloson (Hancock) 461

Cheyenne Fraham (Afton/Harpursville) 416

Patti Burak (Deposit) 386

Jordan Nichols (Afton/Harpursville) 382

 

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