BOYS SCRATCH GAME LEADERS
Name Scratch Game
Anton Leonard (Hancock) 279
Peyton Johnson (Hancock) 269
Caidyn Lambrecht (Sidney) 258
Brandon Kneale (Unadilla Valley) 255
Trent Sullivan (Bainbridge-Guilford) 253
Owen Hill (Unadilla Valley) 232
Ryan Schalk (Sidney) 221
Reece Yeomans (Sidney) 211
Joey Doyle (Bainbridge-Guilford) 202
Cayden Brown (Afton/Harpursville 198
BOYS SCRATCH SERIES LEADERS
Name Scratch Series
Collin Grant (Unadilla Valley) 718
Ronnie Ellis (Hancock) 707
Jacob Ostrander (Sidney) 663
Shane McAndrew (Hancock) 641
Will Rumovicz (Unadilla Valley) 624
Nick Hazen (Hancock) 617
Nick Flynn (Greene/Oxford) 589
Gabe Rynerason (Deposit) 588
Nate Rumovicz (Unadilla Valley) 577
Jon England (Bainbridge-Guilford) 570
GIRLS SCRATCH GAME LEADERS
Name Scratch Game
Maegan Mazzarella (Sidney) 265
Erin Howard (Greene) 238
Sasha Lamoree (Bainbridge-Guilford) 237
Pyper Kneale (Unadilla Valley) 235
Halia Tallet (Greene) 226
Mikayla Trost (Greene) 224
Holly Bookhout (Sidney) 203
Catherine Fuller (Bainbridge-Guilford) 198
Brianna Fowlston (Greene) 193
Taylor Rutherford (Afton/Harpursville) 189
Ash Caffery (Afton/Harpursville) 169
Kassie Mercilliot (Afton/Harpursville) 161
Tamera Miller (Bainbridge-Guilford) 161
Autumn Boening (Afton/Harpursville) 151
Darby deGraw (Deposit) 144
GIRlS SCRATCH SERIES LEADERS
Name Scratch Series
McKenzie Worzel (Hancock) 674
Kori Scott (Sidney) 647
Paige Catena (Unadilla Valley) 606
Kayli Willes (Greene) 605
Mickayla Norton (Hancock) 602
Allison Babcock (Sidney) 591
Gracie Oglesby (Unadilla Valley) 570
Cassie Cole (Sidney) 557
Bryn Grant (Unadilla Valley) 552
Whitney Rogers (Unadilla Valley) 505
Regan Worzel (Hancock) 487
Julie Roloson (Hancock) 461
Cheyenne Fraham (Afton/Harpursville) 416
Patti Burak (Deposit) 386
Jordan Nichols (Afton/Harpursville) 382
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